Искусство в каждой детали. История Прилукского дворцово-паркового комплекса

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Вау, вот это особняк. Искусство в каждой детали. Интересно, а кем были хозяева дома? Явно королевские особы. Наверняка здесь проходили пышные балы. Пользуясь случаем, приглашаю на вальс под дождем.

Согласитесь, дворцово-парковый комплекс в Прилуках поражает своей красотой. О тайнах старинного поместья поговорим прямо сейчас. Магия эпохи. Приглашаем осень на вальс и отправляемся в Прилукский дворцово-парковый комплекс. От столицы рукой подать, а выходной по-королевски гарантирован. История местечка насыщенная. В 1635-м Анна Статкевич построила здесь мужской православный монастырь. Монахи молились почти век. А затем минский староста Иосиф Ивановский возвел на живописных просторах замок.

Светлана Змушко, библиограф Института защиты растений НПЦ НАН Беларуси по земледелию:

Уже во второй половине XIX века новая хозяйка Прилук Людовика Ошторп построила на месте замка дворец, который мы сейчас с вами и видим. Дворец построен в неоготическом стиле. Он очень был моден, украшен он ризалитом, это будет выступающая часть дворца. Украшен декоративными башенками, еще пристроены к нему две башни: квадратная и круглая. А сам дворец стоит на фундаменте этого древнего мужского православного монастыря. В 1872-м после рокового пожара дворец выкупил граф Эмерик фон Гуттен-Чапский. Он был вице-губернатором Петербурга, возглавлял Департамент лесничества, и после службы перебрался в Станьково. В Прилуках коллекционер увидел идеальную площадку для своих богатств: картин, книг, монет, гданьского фарфора, слуцких поясов. Но неожиданно для всех умер. Жемчужина оказалась в руках младшего сына Ежи, который вдохнул во дворец новую жизнь. Старший Карл, кстати, был известным мэром Минска. Благодаря ему провинциальный городок приобрел европейский облик. С канализацией, электричеством, телефоном, конкой и театром. Светлана Змушко:

Ежи Гуттен-Чапский – у него было семь детей. Жена умерла при родах восьмого ребенка. И занимался он в основном земледелием. В Сеннице и Самохваловичах были открыты аграрные школы, вот этот известный Прилукский заповедник был заложен тоже им. Он был аграрий. Он возглавлял дворянство и земледельчество, был первым, кто ввел 8-польный севооборот.

Искусство в каждой детали. Нарядная лепнина, блестящий паркет, головокружительные люстры. Интерьеры славились изысканностью. Здесь была богатейшая библиотека, кожаная мебель в стиле Людовика XV. Пианино и рояль задавали тон музыкальным вечерам, на которых были замечены композиторы Станислав Монюшко, Михаил Клеофас Огинский, художник Наполеон Орда и другие герои своего времени. Светлана Змушко:

Изображена Красная гостиная, названа она так по цвету стен. А вот это уже кабинет хозяина. Здесь мы видим сыновей Гуттен-Чапского в Великой столовой, которые трапезничают, здесь дети Гуттен-Чапского с родственниками. Это птичий двор. На этом фото изображены дети Гуттен-Чапского на прогулке в обычной одежде, в тельняшках, гуляют со своей собакой, внизу на фоне центрального входа дети Гуттен-Чапского с гувернантками. Игра света и тени. Гости были очарованы парком. Всех встречала липовая аллея, на которой легко могли разъехаться 2 кареты. Кстати, ее длина составляла 365 шагов, как и дней в году. У дворца сияла высокая клумба с агавой и розами. Все пело и благоухало. Увы, ураган 2016-го нанес огромный урон вековым лиственницам, ольхам, тополям. Но силами сотрудников Института защиты растений, которые трудятся сегодня в памятнике архитектуры, территория хорошеет и возрождается на глазах. Кстати, с обратной стороны дворец не менее прекрасен. Светлана Змушко:

Это уже вторая часть парка. Она была построена по образцу итальянских садов XVIII века в стиле барокко, состоит она из четырех террас. Мы с вами стоим сейчас на самой высокой террасе. Ее высота 8 метров, вниз раньше вела мраморная лестница, отсюда открывался прекрасный вид на пойму реки Птичь, которая была засажена кустарниками и деревьями, а здесь только росла сирень.

Россыпь хозпостроек – еще одна гордость. Они были выдержаны в едином стиле с дворцом. Колорит, который сохранился со второй половины XIX века. Старинный амбар, бывшая винокурня и флигели, где жил обслуживающий персонал, готовил и убирал. В здании былой конюшни сегодня размещается Прилукский центр народного творчества. Остальных старожилов законсервировали, поставили окна и двери. Возможно, в их жизни еще наступит звездный час, и кто-то разглядит самобытную агроусадьбу. Прогуливаясь в этой красоте, обязательно загляните к роднику. Вода здесь мягкая и чистая. Местные жители обожают свой оазис. Светлана Змушко:

Рукотворное, кстати, озеро. Называлось оно Черным по цвету воды. На Черном пруду были лебеди. Здесь излюбленное место отдыха. Судьба выдалась непростой, но фортуна оказалась на стороне Прилук. После революции во дворце располагался санаторий коммунистической партии. В годы Великой Отечественной войны находилась одна из летних резиденций гитлеровского наместника Вильгельма Кубэ. В 44-м шедевр сильно повредил пожар. Остались лишь стены. Но в 1971-м здесь обосновался Институт защиты растений. Это и спасло архитектуру для потомков.