Студентки Минского городского Университета третьего возраста: Чувствуем себя вечно молодыми!

Бэла, расскажите, что за это университет, и чем он так интересен?

Бэла Альбертовна Богачева, студентка Минского городского Университета третьего возраста:

Очень много направлений в нашем университете. Занимаются и иностранными языками: немецкий, английский, польский, французский, испанский. Компьютерные курсы. Журналистика. Психология. Это самые основные направления. Я, например, хожу на немецкий язык уже второй год. Мне очень нравится, у нас прекрасный преподаватель.

Галина Александровна Гришаеева, студентка Минского городского Университета третьего возраста:

Бэла Альбертовна Богачева, студентка Минского городского Университета третьего возраста:

Сейчас я обучаюсь английскому языку с нуля. Раньше изучала и в школе, и в институте немецкий. Но в этом университете я прошла обучение по освоению Интернета. И еще одно направление - журналистика.

Лидия Михайловна Дускалеева, студентка Минского городского Университета третьего возраста:

Я хожу на компьютерные курсы, и преподаю английский язык для слушателей.

Где вы услышали о таком университете и что подвигло вас пойти еще поучиться?

Бэла Альбертовна Богачева, студентка Минского городского Университета третьего возраста:

Во-первых, для того, чтобы общаться с людьми. Мы завели много новых знакомых. У нас сложилась очень хорошая компания. Все очень дружелюбные люди. Относятся добросовестно к своим занятиям. Немножечко - для того, чтобы вспомнить свою юность, и чтобы голова была светлее.

Много ли мужчин в группе?

Бэла Альбертовна Богачева, студентка Минского городского Университета третьего возраста:

В нашей группе только один мужчина. Женщины более активные!

Как проходят занятия?

Бэла Альбертовна Богачева, студентка Минского городского Университета третьего возраста:

Один раз в неделю по полтора часа.

Есть ли какие-то ограничения и были ли у вас рекордсмены?

Бэла Альбертовна Богачева, студентка Минского городского Университета третьего возраста:

Да, есть один мужчина, ему 91 год. Он записался на компьютерные курсы. Также есть женщина 87 лет. У нас в группе есть семейная пара - 88 лет.