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Студентки Минского городского Университета третьего возраста: Чувствуем себя вечно молодыми!

17 ноября 2014 07:43
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Бэла, расскажите, что за это университет, и чем он так интересен?

Бэла Альбертовна Богачева, студентка Минского городского Университета третьего возраста:
Очень много направлений в нашем университете. Занимаются и иностранными языками: немецкий, английский, польский, французский, испанский. Компьютерные курсы. Журналистика. Психология. Это самые основные направления. Я, например, хожу на немецкий язык уже второй год. Мне очень нравится, у нас прекрасный преподаватель. 

Галина Александровна Гришаеева, студентка Минского городского Университета третьего возраста:
Бэла Альбертовна Богачева, студентка Минского городского Университета третьего возраста:
Сейчас я обучаюсь английскому языку с нуля. Раньше изучала и в школе, и в институте немецкий.  Но в этом университете я прошла обучение по освоению Интернета. И еще одно направление - журналистика. 

Лидия Михайловна Дускалеева, студентка Минского городского Университета третьего возраста:
Я хожу на компьютерные курсы, и преподаю английский язык для слушателей. 

Где вы услышали о таком университете и что подвигло вас пойти еще поучиться?

Бэла Альбертовна Богачева, студентка Минского городского Университета третьего возраста:
Во-первых, для того, чтобы общаться с людьми. Мы завели много новых знакомых. У нас сложилась очень хорошая компания. Все очень дружелюбные люди. Относятся добросовестно к своим занятиям. Немножечко - для того, чтобы вспомнить свою юность, и чтобы голова была светлее. 

Много ли мужчин в группе?

Бэла Альбертовна Богачева, студентка Минского городского Университета третьего возраста:
В нашей группе только один мужчина. Женщины более активные! 

Как проходят занятия?

Бэла Альбертовна Богачева, студентка Минского городского Университета третьего возраста:
Один раз в неделю по полтора часа. 

Есть ли какие-то ограничения и были ли у вас рекордсмены?

Бэла Альбертовна Богачева, студентка Минского городского Университета третьего возраста:
Да, есть один мужчина, ему 91 год. Он записался на компьютерные курсы. Также есть женщина 87 лет. У нас в группе есть семейная пара - 88 лет. 

# общество # Образование в Беларуси # Фотофакт # Образование # Бэла Богачева # Галина Гришаева # Лидия Дускалеева

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