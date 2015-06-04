Студентка из Витебска Светлана Горбачева стала обладательницей титула «Королева Весна-2015»

Новости Беларуси. Красота спасет мир. И Беларусь в этом плане в полной безопасности. Очередное доказательство тому, что девушки в нашей стране не только красивые, но еще умные и артистичные — победа белорусской студентки Светланы Горбачевой в Международном межвузовском конкурсе «Королева Весна». В нем участвовали 12 представительниц из Беларуси, России, Латвии, Таджикистана, Туркменистана и Китая.

Светлана Горбачева, победитель Международного межвузовского конкурса «Королева Весна»:

Я думаю, членам жюри будет очень трудно, так как будет сложно выбрать из всех талантливых одну самую лучшую.

То ли пытаясь усыпить бдительность конкуренток, то ли и вправду веря в то, о чем говорят: они все как одна заявляют, мол, приехали просто достойно представить свою страну. И все бы ничего, если бы на кону не стоял такой приятный для каждой девушки титул и корона.

Наталья Макей, режиссер финала Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства «Королева Весна»:

Просто танцем и простой песней сейчас сложно удивить, это должно быть шоу.

А шоу в финале было во всем. Взять хотя бы вот такое необычное первое дефиле красавиц — на подиум грации сошли, пусть и виртуально, прямо с борта самолета.

Уже после краса из Саратова признается — сбылась ее мечта. И поторопится поделиться радостью с друзьями и одногруппниками в социальных сетях.

Конкурс межвузовский и международный. Многие участницы пусть и представляют другую страну, учатся и живут именно в Беларуси. Гулнур из Туркменистана будущий инженер-программист. Но при каждой возможности то и дело повторяет: «мой город Гродно, мой народ и мое будущее».

Гулнур Аннабердыева, студентка Гродненского государственного университета им. Я. Купалы (Туркменистан):

Обожаю свой гродненский народ. У нас в Гродно очень добрые люди.

Если Гулнур знает 5 языков и в совершенстве владеет русским, то китаянка Лю Чан только изучает его в Белгосуниверситете. И на репетиции это было ох как заметно.

Правда, отвечая на наши вопросы Лю Чан продемонстрировала и характер, и боевой настрой.

Серьезно настроена и хрупкая белоруска. Наблюдая за тем, как ловко она кладет на лопатки крепких парней, у соперниц, должно быть, замирало дыхание.

Анастасия Пестерева, курсант Академии МВД Республики Беларусь:

Мы должны показать, что мы не солдафоны, что у нас, у девушек, присутствует женственность.

Они не просто талантливые студентки, у них есть свои идеи по сближении не только народов, но и государств.

Гульнара Азизова, студентка Минского государственного лингвистического университета (Таджикистан):

Хотела бы принять участие в развитии культурных, экономических отношениях.

Борьба на сцене развернулась серьезная. Но последний аккорд в королевском шоу уже поставлен — имя новой королевы известно. «Королева Весна» Беларуси Светлана Горбачева подтвердила свое звание и одержала международный титул. Звания первой и второй вице-мисс уехали в Россию. Несмотря на результаты конкурса, все грации сошлись в одном: границы на карте — не барьер для человеческих отношений и настоящей дружбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.