Студактивы медуниверситетов представили на конкурсе в Минске лучшие инициативы

Новости Беларуси. Представить лучшие инициативы и воплотить их в жизнь. Республиканский конкурс студенческих активов медицинских университетов проходит в эти дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важно в том числе и подвести итоги работы студентов. И, конечно, главное – дать новый толчок молодежи не только в образовательной деятельности, но и научной, творческой, спортивной. В ходе конкурса выберут лучшие предложения, которые можно внедрить в других вузах.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Очень важно быть активным в области профессионального формирования личности, очень важно быть просветителем и очень важно занимать гражданскую позицию. И вот эти три аспекта, которые мы сегодня смотрели. Конкурс наших студенческих движений наших четырех медицинских вузов показал, что в принципе и не в принципе (практическими делами) мы это имеем.

Дмитрий Бородин, председатель студенческого совета лечебного факультета БГМУ:

Такие направления, которые нам кажутся актуальными, это академическая поддержка студентов и активная их занятость в неучебное время. Также студенческий совет пропагандирует гражданское патриотическое воспитание. Таким образом создавая полноценный образ нашего гражданина.