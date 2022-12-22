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Студактивы медуниверситетов представили на конкурсе в Минске лучшие инициативы

22 декабря 2022 07:24
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Новости Беларуси. Представить лучшие инициативы и воплотить их в жизнь. Республиканский конкурс студенческих активов медицинских университетов проходит в эти дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студактивы медуниверситетов представили на конкурсе в Минске лучшие инициативы-1

Важно в том числе и подвести итоги работы студентов. И, конечно, главное – дать новый толчок молодежи не только в образовательной деятельности, но и научной, творческой, спортивной. В ходе конкурса выберут лучшие предложения, которые можно внедрить в других вузах.

Студактивы медуниверситетов представили на конкурсе в Минске лучшие инициативы-4

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Очень важно быть активным в области профессионального формирования личности, очень важно быть просветителем и очень важно занимать гражданскую позицию. И вот эти три аспекта, которые мы сегодня смотрели. Конкурс наших студенческих движений наших четырех медицинских вузов показал, что в принципе и не в принципе (практическими делами) мы это имеем.

Студактивы медуниверситетов представили на конкурсе в Минске лучшие инициативы-7

Дмитрий Бородин, председатель студенческого совета лечебного факультета БГМУ:
Такие направления, которые нам кажутся актуальными, это академическая поддержка студентов и активная их занятость в неучебное время. Также студенческий совет пропагандирует гражданское патриотическое воспитание. Таким образом создавая полноценный образ нашего гражданина.

Студактивы медуниверситетов представили на конкурсе в Минске лучшие инициативы-10

В конкурсе принимают участие студенческие организаций из всех медуниверситетов страны. Награждение пройдет в четырех номинациях. Победители получат ценные призы и рекомендацию для последующего воплощения в жизнь своего проекта.

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# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Дмитрий Пиневич # Дмитрий Бородин # Фотофакт

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