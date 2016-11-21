Прямой эфир

Строительство третьего жилого микрорайона начато в Островце: в течение полутора лет появится 13 домов

21 ноября 2016 05:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В городе белорусских атомщиков начато строительство третьего жилого микрорайона. Сегодня в Островце работы ведутся по развитию инженерно-транспортной инфраструктуры под будущую застройку – прокладываются сети и дороги. Первые 13 жилых домов будут сданы в эксплуатацию в течение полутора лет.

Отдельное внимание уделяют развитию социальной сферы. Так, в ближайших планах – строительство стадиона, дома детского творчества и центральной районной больницы.

Владимир Дешко, заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета:
Это можно называть центральной частью города энергетиков, которая будет значительно крупнее первого и второго микрорайона. И он рассчитан на долгосрочную перспективу развития. Чтобы было меньше издержек и затрат, строго соблюдают технологию строительного производства, организация строительства площадок, освоение. Работаем над совершенствованием проектных решений.

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства # Государственная политика # Владимир Дешко

Другие новости рубрики

Все новости
Небольшая Беларусь с космическими амбициями: как Синеокая покоряет околоземную орбиту
20 ноября 2016 15:58

Небольшая Беларусь с космическими амбициями: как Синеокая покоряет околоземную орбиту

«Это всегда располагает»: как лингвистические познания белорусов помогают продвигать страну во всем мире
20 ноября 2016 15:58

«Это всегда располагает»: как лингвистические познания белорусов помогают продвигать страну во всем мире

Почему в современном мире карьерист уже не объект для сатиры и как люди «делают» себя сами
20 ноября 2016 15:58

Почему в современном мире карьерист уже не объект для сатиры и как люди «делают» себя сами