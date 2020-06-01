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Строительство объектов завершается. Как выглядят четыре новые станции третьей линии метро в Минске

01 июня 2020 07:19
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Новости Беларуси. Завершается строительство четырех станций новой линии минской подземки – Зеленолужской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рисунки с кузнецами и светящиеся огни в стиле железной дороги. Как будут выглядеть станции метро «Ковальская Слобода» и «Вокзальная»

Строительство объектов завершается. Как выглядят четыре новые станции третьей линии метро в Минске-1

Строительство объектов завершается. Как выглядят четыре новые станции третьей линии метро в Минске-3

Строительство объектов завершается. Как выглядят четыре новые станции третьей линии метро в Минске-5

Строительство объектов завершается. Как выглядят четыре новые станции третьей линии метро в Минске-7

Строительство объектов завершается. Как выглядят четыре новые станции третьей линии метро в Минске-9

Строительство объектов завершается. Как выглядят четыре новые станции третьей линии метро в Минске-11

Напомним, первая очередь включает четыре станции – «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Площадь Юбилейная». До готовности объектов остается чуть больше месяца.

Минское метро 1 июня переходит на летний режим работы. Как изменится график движения поездов? Об этом читайте здесь.

# Минское метро # общество # Фотофакт

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