Строительство объектов завершается. Как выглядят четыре новые станции третьей линии метро в Минске

Новости Беларуси. Завершается строительство четырех станций новой линии минской подземки – Зеленолужской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, первая очередь включает четыре станции – «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Площадь Юбилейная». До готовности объектов остается чуть больше месяца.