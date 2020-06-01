Строительство объектов завершается. Как выглядят четыре новые станции третьей линии метро в Минске

Новости Беларуси. Завершается строительство четырех станций новой линии минской подземки – Зеленолужской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рисунки с кузнецами и светящиеся огни в стиле железной дороги. Как будут выглядеть станции метро «Ковальская Слобода» и «Вокзальная»
Напомним, первая очередь включает четыре станции – «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Площадь Юбилейная». До готовности объектов остается чуть больше месяца.
Минское метро 1 июня переходит на летний режим работы. Как изменится график движения поездов? Об этом читайте здесь.