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Строительство метро в Минске: завершить работы в районе вокзала планируется в июне

22 марта 2016 17:30
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Новости Беларуси. В режиме нон-стоп. Механизированный тоннелепроходческий щит «Алеся», который задействован на строительстве третьей линии столичной подземки, начинает работать круглосуточно. Благодаря этому в месяц комплекс сможет проходить под землей порядка 250 погонных метров, а это в три раза больше, чем раньше.

Сейчас «Алесю» задействовали в сооружении пешеходного тоннеля от станции метро «Вокзальная» до «Площади Ленина». Завершить работы над этим участком планируется в июне.

К слову, строительство проходит под контролем представителя фирмы-поставщика механизированного комплекса. В связи с этим обеспечено беспрерывное обучение минского персонала, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Минское метро

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