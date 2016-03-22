Строительство метро в Минске: завершить работы в районе вокзала планируется в июне

Новости Беларуси. В режиме нон-стоп. Механизированный тоннелепроходческий щит «Алеся», который задействован на строительстве третьей линии столичной подземки, начинает работать круглосуточно. Благодаря этому в месяц комплекс сможет проходить под землей порядка 250 погонных метров, а это в три раза больше, чем раньше.

Сейчас «Алесю» задействовали в сооружении пешеходного тоннеля от станции метро «Вокзальная» до «Площади Ленина». Завершить работы над этим участком планируется в июне.

К слову, строительство проходит под контролем представителя фирмы-поставщика механизированного комплекса. В связи с этим обеспечено беспрерывное обучение минского персонала, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.