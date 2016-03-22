Пенсионерка живет одна во всей деревне: «Это я пойду в чужую хату и свою хату покину?»

Новости Беларуси. Полесский робинзон. Героиня нашего следующего сюжета - хуторянка, осталась одна на всю и без того небольшую деревню. Женщине под 70, всю жизнь привыкла много работать, и до сих пор не может сидеть на месте. Держит небольшое хозяйство. И, если необходимо, готова даже встать на его защиту от набегов непрошеных гостей.

Калитку в доме Марии Карпович закрывать и вправду нет смысла. Ведь рядом, в радиусе 5 км – ни единой души. Пенсионерка осталась одна на всю деревню. Последний сосед уехал несколько месяцев назад. Но следовать примеру односельчанина Мария Сергеевна не спешит. Уж очень дорога сердцу родная хата.

Мария Карпович, житель деревни Новинка:

Мне жалко хозяйство свое кидать. Мне говорят: купи в деревне домик дешевенький. Это я пойду в чужую хату и свою хату покину?

В бешеном ритме забот по хозяйству прошла вся ее жизнь. Параллельно перепробовала сразу несколько профессий. Признается, сидеть без дела не привыкла. Даже в магазин заглядывает крайне редко. Всем необходимым делится земля.

Мария Карпович:

Картошка, лук, чеснок растет, клубника, огурцы помидоры.

Елена Павлюкович, заведующий отделением социальной помощи на дому Ивановского территориального центра социального обслуживания населения:

Дает государство пенсию. Нормально. Заботится о стариках. Продукты социальный работник привозит. Что надо старому человеку?

Еще несколько лет назад в соседнюю деревню Мария Сергеевна добиралась на собственном коне. Но сейчас из домашних остались лишь козы, куры, гуси да кот. Правда, временами заглядывают и дикие. Кабаны и лоси приходят сюда едва ли не чаще людей.

Мария Сергеевна шутит: скучать ей здесь не приходится. Связь с настоящим держит по телефону — делится из своей Новинки новостями с сыном и внуками. Бывает, взгрустнет и о прошлом. Время в этом месте для нее словно остановилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.