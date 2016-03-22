Минские разработчики создали уникальную компьютерную программу, отслеживающую загрязненность атмосферы

Новости Беларуси. Минские разработчики создали уникальную компьютерную программу, которая способна отслеживать уровень загрязненности атмосферы.

В базу данных занесены показатели всех столичных магистралей, и отследить изменения состояния атмосферы можно в режиме онлайн. Специалисты постоянно обновляют информацию, а результаты мониторинга передают экологам для планирования мероприятий по охране окружающей среды.

По последним данным, первое место в рейтинге самых загрязнённых мест занимает улица Немига. Виной тому плотная застройка и интенсивное движение транспорта. К слову, белорусскую разработку уже тестируют в Швеции и России, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.