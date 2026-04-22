Лукашенко на аэродроме Липки ознакомился с процессом подготовки кадров в ДОСААФ

Настоящее и будущее ДОСААФ, национальная школа гражданской авиации и ужесточение требований к подготовке водителей – краткий перечень основных тем, поднятых сегодня, 22 апреля, Президентом во время посещения Минского аэроклуба в Липках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сюда его из Боровой, по поручению Александра Лукашенко, перебазировали в 2017 году. Сейчас здесь готовят военных летчиков и профессиональных пилотов гражданской авиации. В 2025-м состоялся первый выпуск специалистов, подготовленных, по поручению Президента в Академии авиации. Александру Лукашенко сообщили, что программа обучения последовательно расширяется. Президента интересует качество подготовки кадров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пилотов они готовят нормально? Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Нормально. Они налет дают за период подготовки в ДОСААФ вертолетчикам 170 часов, а пилотируемых самолетов – 135 часов. Это достаточный уровень. Потом мы уже после третьего курса... Александр Лукашенко:

Но они же пилотируют древние самолеты? Виктор Хренин:

Пилотируют, ну вот сейчас Viper закупили, Як-52 самолет. Александр Лукашенко:

То есть с вашего самолета садишься в СУ? Виктор Хренин:

Нет, мы пересаживаем на L-39 , наши еще учебно-боевые самолеты. Александр Лукашенко:

То есть вы их доучиваете?

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Первый-второй курс, товарищ Президент, учатся у нас в системе ДОСААФ. А старший курс уже переходит на боевую авиацию. А в России сразу на боевую авиацию. Александр Лукашенко:

Но боевой авиации у них же нет? Александр Вольфович:

Нет, ну я имею ввиду, у Хренина уже садятся на боевые самолеты. А в России сразу на боевые самолеты. Александр Лукашенко:

Но вы же и гражданских? Андрей Некрашевич, председатель центрального совета ДОСААФ:

ДОСААФ с 2023 года, в соответствии с вашим поручением, организовал на своей базе полностью 100 % летную подготовку от самого начала до конца наших гражданских пилотов. Именно это поручение вы нам отдали в 2014 году. Александр Лукашенко:

Вы просили, то вы и получили.