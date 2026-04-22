Лукашенко на аэродроме Липки ознакомился с процессом подготовки кадров в ДОСААФ
Настоящее и будущее ДОСААФ, национальная школа гражданской авиации и ужесточение требований к подготовке водителей – краткий перечень основных тем, поднятых сегодня, 22 апреля, Президентом во время посещения Минского аэроклуба в Липках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сюда его из Боровой, по поручению Александра Лукашенко, перебазировали в 2017 году. Сейчас здесь готовят военных летчиков и профессиональных пилотов гражданской авиации. В 2025-м состоялся первый выпуск специалистов, подготовленных, по поручению Президента в Академии авиации. Александру Лукашенко сообщили, что программа обучения последовательно расширяется. Президента интересует качество подготовки кадров.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пилотов они готовят нормально?
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Нормально. Они налет дают за период подготовки в ДОСААФ вертолетчикам 170 часов, а пилотируемых самолетов – 135 часов. Это достаточный уровень. Потом мы уже после третьего курса...
Александр Лукашенко:
Но они же пилотируют древние самолеты?
Виктор Хренин:
Пилотируют, ну вот сейчас Viper закупили, Як-52 самолет.
Александр Лукашенко:
То есть с вашего самолета садишься в СУ?
Виктор Хренин:
Нет, мы пересаживаем на L-39 , наши еще учебно-боевые самолеты.
Александр Лукашенко:
То есть вы их доучиваете?
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Первый-второй курс, товарищ Президент, учатся у нас в системе ДОСААФ. А старший курс уже переходит на боевую авиацию. А в России сразу на боевую авиацию.
Александр Лукашенко:
Но боевой авиации у них же нет?
Александр Вольфович:
Нет, ну я имею ввиду, у Хренина уже садятся на боевые самолеты. А в России сразу на боевые самолеты.
Александр Лукашенко:
Но вы же и гражданских?
Андрей Некрашевич, председатель центрального совета ДОСААФ:
ДОСААФ с 2023 года, в соответствии с вашим поручением, организовал на своей базе полностью 100 % летную подготовку от самого начала до конца наших гражданских пилотов. Именно это поручение вы нам отдали в 2014 году.
Александр Лукашенко:
Вы просили, то вы и получили.
Беларусь – единственное государство на постсоветском пространстве, сохранившее и развивающее сеть аэроклубов. Сейчас их пять. Несмотря на авиационную специализацию, экономика ДОСААФ десятилетиями держится на подготовке водителей. К ее качеству, в целом, есть вопросы. Александр Лукашенко считает необходимым пересмотреть подходы – в интересах безопасности на дорогах.