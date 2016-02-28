«Людзі на балоце»: как жители Хойникского района попали в книгу и стали известными на весь мир

Новости Беларуси. В Купаловском на неделе давали знаменитые «Людзі на балоце». Постановку приурочили к 95-летию со дня рождения классика белорусской литературы Ивана Мележа. А мы вдохновились на столько, что нашли в реальной жизни все то, что могло бы показаться художественным вымыслом. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ прямо из театра отправилась на Полесье.

Он пережил и вправду много. Родившись в простой крестьянской семье в деревушке Глинищи Хойницкого района, вот на этой самой улице (тогда называли ее Селянской, нынче именем Мележа величают), Иван Павлович маленькими детскими руками, но уже с рабочими мозолями сперва вылепил из себя словно глиняный сосуд, а потом уже (годами позже) наполнил его своим же талантом. Да так, что неисчерпаемым кажется наследие величайшего мастера и сегодня. Его не стало в 55. Его нет с нами уже 40 лет. 30 лет он отдал литературе. И вот как полвека мележевские «Людзі на балоце» живут среди нас. И это только одно произведение.

«Васіль и Ганна». Первый актерский состав. 20 сезонов были народные Геннадий Гарбук и Мария Захаревич на театральных подмостках Купаловского вместе. К 95-летию Мележа подарок зрителю – они вновь с трепетом и слезами читают финальную сцену.

Мария Захаревич, народная артистка Беларуси:

Как оказалось, мы помним все – слово в слово.

Геннадий Гарбук, народный артист Беларуси:

Он такой красивый, рослый, стройный. В глазах у него – ум и доброта.

Третий звонок. И 82-летнего Гарбука, кажется, уже не догнать. В новой версии спектакля он – отец некогда возлюбленной, старик Чернушка.

До этого играли по Борису Эрину, сейчас режиссер Александр Гарцуев. Все больше любви, чувств, отношений.

Александр Павлов, актер Национального академического театра имени Я. Купалы:

Нельзя сказать, что Василь в этой истории прав, потому как мы видим Анну, которая полностью открылась перед ним и предлагает себя, предлагает любовь. А Василь в конце отказывается от этого. Вот кто он?

Александр Павлов – Василь современный. А ведь в четырехстах километрах от храма Мельпомены, где с 2012 актер в образе простого сельского работящего парня, уже есть такой. Реальный. Правда, в возрасте 86-ти.

Василь Жолудь, житель деревни Кореневка Хойникского района:

Здесь держали коня, корову. Надо было кормить – наварить, напоить.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Вот она, деревня средь болот. Отдельный остров. Припятская душа с колоритными жителями полешуками. Та, что на пожелтевших страницах зовется Куреневкой. В жизни реальной — Кореневка.

Именно сюда героев романа из родных Глинищ и перенес Мележ. Он часто бегал в Кореневку в детстве к деду Денису, сказочнику. С ним же в романе можно познакомиться через образ деда Василия Дятлика.

Любовь Рубан, младший научный сотрудник Дома-музея Ивана Мележа:

Его одноклассник Никанор Яковлевич Ярош – прототип Никанора. Прототипы всех героев проживали здесь, в Глинищах.

Когда-то это было большое село — сегодня 4 хаты да 5 жильцов. Василия Васильевича и Василину Алексеевну в округе давно окрестили мележевскими Василем и Анной. Как и юная Чернушка Василина росла с мачехой, была острой на язык и слыла первой красавицей. Правда, по роману замуж она выходит за сына кулака. Как и Василь — за Прокопову Маню: наличие земли многое решало. У этой же пары хэпи энд — все по любви.

Она до сих пор с нежностью поправляет ворот его свитера, а он не устает повторять: люблю сваю Василину.

Говорят, земляк создал настоящую хронику их деревни.

Василина Жолудь, житель деревни Кореневка Хойникского района:

Все без приукрашения. Сена накосим, а его ж нельзя вывезти! Клали палки, на палки – сено, а когда замерзнет, тогда вывозили, потому что нельзя было уехать – такое было болото.

Про историю своей любви, что как в книге вспоминают.

Василина Жолудь, житель деревни Кореневка Хойникского района:

Молодому не было времени – работы много, а теперь что? (прим. – смеется)

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

А это и есть та самая вековая груша, которая и свела когда-то Василия и Анну. Именно под ней Мележ устраивал свидания куреневской парочке. Есть такое поверье: если незамужняя девушка отведает ее плодов — скоро под венец. Жалко, нынче не сезон. Правда, местные уверяют, что летом очереди из холостячек выстраиваются здесь прямо от самой деревни Кореневка.

Здесь Мележ вдохновлялся на новые произведения еще в детстве. Потом была война. Осколок бомбы раздробил его правое плечо – руку хотели ампутировать. Пожалели – как чувствовали: этой правой он еще послужит дело.

Преподавал в БГУ, был активным общественным деятелем. Но даже находясь далеко от родины, никогда не забывал родные Глинищи, Кореневку и своих людей на болоте.

Любовь Рубан, младший научный сотрудник Дома-музея Ивана Мележа:

Рабочая поездка Машерова была. Он дал указания летчикам посадить вертолет на стадионе. Прибежали с полей колхозники. Мележ со всеми, не только со взрослыми, но и с нами, с детьми, за руку поздоровался.

Простой, скромный, с крепкими руками и мозолями, пусть уже от того, что остановиться писать не мог. Здесь уже нет тех болот (мелиорация). Но люди с болот все так же преданны этой земле. Когда на сцене Купаловского шел юбилейный показ спектакля, Василине из Кореневки исполнилось 89.