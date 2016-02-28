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Китаец подарил возлюбленной букет из денег, и она согласилась стань его женой

28 февраля 2016 14:43
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Новости Китая. Необычное предложение руки и сердца растрогало возлюбленную Ма Каочун. Удивляет и обстановка: мужчина попросил любимую девушку стать его женой на глазах у сотен коллег, которые прибыли в Гуанчжоу на конференцию.

32-летний мужчина собственноручно скрутил сто купюр в изысканные розочки.

Друзья Цинь Джаоджао шутят: «ты стала богаче на $1500».

Китаец подарил возлюбленной букет из денег, и она согласилась стань его женой -1

Невеста сказала «да» не раздумывая.

В январе 38-летний Рэй Смит из Великобритании прославился на весь мир благодаря своей креативности.

Мужчина делал своей любимой предложение руки и сердца, а девушка даже и не подозревала об этом. Полгода он фотографировался со своей возлюбленной, и каждый раз в кадре появлялась записка с вопросом «Выйдешь за меня?». Подробности этой истории здесь

# общество # Свадьба # Цинь Джаоджао

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