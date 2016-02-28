Китаец подарил возлюбленной букет из денег, и она согласилась стань его женой

Новости Китая. Необычное предложение руки и сердца растрогало возлюбленную Ма Каочун. Удивляет и обстановка: мужчина попросил любимую девушку стать его женой на глазах у сотен коллег, которые прибыли в Гуанчжоу на конференцию.

Невеста сказала «да» не раздумывая.

В январе 38-летний Рэй Смит из Великобритании прославился на весь мир благодаря своей креативности.

Мужчина делал своей любимой предложение руки и сердца, а девушка даже и не подозревала об этом. Полгода он фотографировался со своей возлюбленной, и каждый раз в кадре появлялась записка с вопросом «Выйдешь за меня?». Подробности этой истории здесь.