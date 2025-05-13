«Вашингтон» Протаса находится в шаге от вылета из розыгрыша Кубка Стэнли

«Вашингтон» с Алексеем Протасом в составе уступил в четвертом поединке четвертьфинальной серии Кубка Стэнли, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Столичная дружина на выезде не справилась с «Каролиной» – 2:5. Белорусский нападающий выступал в первом звене вместе с Александром Овечкиным и Диланом Строумом, провел на площадке не многим более 17 минут, заблокировал один выстрел соперника и закончил матч с показателем полезности -1. Всего в пяти противостояниях плей-офф НХЛ земляк заработал два балла.

Теперь «Вашингтон» проигрывает в серии до четырех побед со счетом 1:3 и находится в шаге от вылета из розыгрыша Кубка Стэнли. Следующая, пятая, встреча пройдет в американской столице в ночь на 15 мая.