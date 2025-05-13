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Баскетболистки «Олимпии» – бронзовые призёры чемпионата Беларуси

13 мая 2025 19:23
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Баскетболистки «Олимпии» выиграли бронзовые награды чемпионата Беларуси. Подопечные Виктории Дацун в серии до трех побед взяли верх над столичным клубом «Горизонт-2-РЦОП», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Два поединка в Гродно хозяйки оставили за собой и в Минске успех закрепили. На протяжении матча они владели комфортным преимуществом и на большой перерыв уходили с отрывом в 9 очков. А во второй половине дуэли сохранили темп игры и довели дело до уверенной виктории. Итоговый результат встречи – 80:62. Счет в серии – 3:0 в пользу «Олимпии» – бронзовые медали национального первенства уезжают в Гродно.

# Баскетбол

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