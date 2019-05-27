«Главная награда – когда вылечим, и он улыбается нам». Высшую награду сестёр милосердия вручили белоруске

Новости Беларуси. В Национальном художественном музее свои двери распахнула выставка «Миссия милосердия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках открытия высшей наградой медсестёр удостоили нашу соотечественницу.

Во время войны они выносили раненых с поля боя. Они дарили солдатам шанс на жизнь. Изображённое на картинах говорит одно: труд медицинских сестёр скорее призвание.

От соискателей ждут явно не карьерных амбиций, а человеческих качеств и полной отдачи. В каждой истории за этими, казалось бы, хрупкими плечами, стоит сильная личность.

Кристина Федорович, СТВ:

От проявления простой человеческой заботы до спасения жизни. Высшая награда сестёр милосердия – медаль имени Флоренс Найтингейл. Её вручают раз в два года 50 лучшим медсестрам мира. Сегодня на выставке представлены фотографии тех 12 легендарных женщин Беларуси, которые были удостоены этой награды.

Одна из них – Нина Николаевна. С улыбкой вспоминает, как более полувека назад связала свою судьбу с Красным Крестом. Будучи студенткой, сутками напролёт она отдавала себя полностью работе. И вот сегодня, в свои 77, женщина не прекращает дарить окружающим добро.

Нина Близнюк, лауреат медали Флоренс Найтингейл:

Медицинские процедуры, кормим, переодеваем – не уйдем, пока ему хорошо не станет. Самая главная награда – когда вылечим, и он улыбается нам.

Благодаря таким людям и сегодня появилась особо значимая запись в истории Красного Креста Беларуси. Галина Кулагина получила знак благодарности от каждого из пациентов, который именно благодаря добрым словам медсестры однажды поверил в свои силы, восстановился после тяжелой операции и вернулся домой здоровым.

Галина Кулагина, главная медсестра ГУ «Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения»:

Это священная награда, для меня это большая честь. Я очень горжусь. Все пишут, все очень рады, и я счастлива.

Добрых людей в Беларуси действительно много. Более миллиона двухсот тысяч человек вовлечены в движение Красного Креста. А чествование, как сегодня, лишний раз подчеркивает значимость их профессии.

Дмитрий Пиневич, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Крайне важно, что у нас есть такие люди, представители нации, которые не только смотрят по сторонам и ищут одобрения или поддержки, а делают то, что хотят сделать для ближнего.