Стрельба, рукопашный бой и самооборона. Почему современные подростки хотят попасть в военно-патриотический клуб?
Во всем мире и у нас, в Беларуси, происходят глубочайшие изменения в жизни общества. Одним из центральных направлений работы с подрастающим поколением становится тема патриотического воспитания. О том, почему возникает потребность вернуться к лучшим традициям нашего народа, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
История и традиции – это, конечно же, несомненная часть патриотического воспитания. Хорошо бы понимать, что для ребят герои Второй мировой войны – это как примерно герои Первой мировой войны или еще более того – как герои уже войны 1812 года, Куликовской битвы. Это, конечно же, от них очень далеко. Дети, безусловно, готовы уважать заслуги, но трудно представить, как это относится к их жизни.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Так что же теперь делать? Забыть подвиги наших дедов, будто ничего не было? Сергей, на что делает упор ваш клуб?
Сергей Дробышевский, руководитель военно-патриотического клуба «Гвардейцы 120-й»:
Наш клуб организует работу в районе с трудными подростками – это в первую очередь наша фишечка небольшая. Мы на протяжении 10 лет уже на базе 120-й бригады с руководством части, администрации района организовываем военно-патриотические лагеря на базе части. В течение 9 дней ребята могут почувствовать ритм жизни армии, стать непосредственно на круглосуточном пребывании участниками этого этапа, процесса жизни старших людей, воспитанников. Много ребят идут с большим желанием в этот лагерь, потому что там организованна такая работа, начиная от строевой подготовки. Ребята могут подготовить разнообразные элементы, которые также нам понадобятся в дальнейшем при участии в конкурсах.
Сборка-разборка автоматов, когда ребята видели только в компьютерных играх в основном эту технику и все остальное. При этом когда они попадают туда, у них загораются глаза. Желание узнать что-то новое, познакомиться с бытом, углубиться в сам вопрос жизни части, казармы ребят.
Михаил Свито:
А много желающих?
Сергей Дробышевский:
Желающих хватает. Сегодня у нас 30 воспитанников – мальчишек и девчонок. Условия у нас полностью бесплатные. Программа работы нашего клуба организована четыре дня в неделю – понедельник, вторник, среда, четверг. Ребята работают в таких направлениях, как плавание – посещение бассейна, чтобы не нагружать большим количеством предметов, ребятам не стало скучно. Стрельба из пневматической винтовки, рукопашный бой, самооборона – это в первую очередь, строевая подготовка и работа на базе части с руководством.
Алеся Лакина:
Не рановато детям учиться такому?
Сергей Дробышевский:
Быть сильным никогда не поздно, я считаю. Эта работа правильная, так как сегодня XXI век на дворе, большинство детей проводят свое время в телефонах, гаджетах. В вечернее время после учебы они заняты большим делом. После чего могут, как говорится, прийти домой, сделать уроки, подготовиться. Мы держим на контроле в нашем клубе образовательный процесс. Ребята нам еженедельно предоставляют свои дневники, помимо родителей, которые ставят туда свои автографы. Мы также контролируем этот вопрос, чтобы ребята старались, мотивировались, увидели что-то в жизни лучшее. Я еще раз повторю, так как у нас организована работа, в частности, для ребят, которые состоят на учетах профилактических ввиду своих родителей, которые не могут их образовать, как надо, где-то еще родителей воспитывать надо. Мы этим вопросом занимаемся усердно.
Алеся Лакина:
Сергей, какую вы цель ставите перед собой? Есть уроки патриотического воспитания, специализированные классы, зачем еще и клубы?
Сергей Дробышевский:
Клубы – это работа по интересам, куда ребята могут прийти, выплеснуть какие-то свои эмоции, к чему-то стремятся. Опять же, я работу прорабатываю для ребят, чтобы они выросли просто хорошими людьми.
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