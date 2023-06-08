Стрельба, рукопашный бой и самооборона. Почему современные подростки хотят попасть в военно-патриотический клуб?

Во всем мире и у нас, в Беларуси, происходят глубочайшие изменения в жизни общества. Одним из центральных направлений работы с подрастающим поколением становится тема патриотического воспитания. О том, почему возникает потребность вернуться к лучшим традициям нашего народа, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

История и традиции – это, конечно же, несомненная часть патриотического воспитания. Хорошо бы понимать, что для ребят герои Второй мировой войны – это как примерно герои Первой мировой войны или еще более того – как герои уже войны 1812 года, Куликовской битвы. Это, конечно же, от них очень далеко. Дети, безусловно, готовы уважать заслуги, но трудно представить, как это относится к их жизни. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Так что же теперь делать? Забыть подвиги наших дедов, будто ничего не было? Сергей, на что делает упор ваш клуб?

Сергей Дробышевский, руководитель военно-патриотического клуба «Гвардейцы 120-й»:

Наш клуб организует работу в районе с трудными подростками – это в первую очередь наша фишечка небольшая. Мы на протяжении 10 лет уже на базе 120-й бригады с руководством части, администрации района организовываем военно-патриотические лагеря на базе части. В течение 9 дней ребята могут почувствовать ритм жизни армии, стать непосредственно на круглосуточном пребывании участниками этого этапа, процесса жизни старших людей, воспитанников. Много ребят идут с большим желанием в этот лагерь, потому что там организованна такая работа, начиная от строевой подготовки. Ребята могут подготовить разнообразные элементы, которые также нам понадобятся в дальнейшем при участии в конкурсах. Сборка-разборка автоматов, когда ребята видели только в компьютерных играх в основном эту технику и все остальное. При этом когда они попадают туда, у них загораются глаза. Желание узнать что-то новое, познакомиться с бытом, углубиться в сам вопрос жизни части, казармы ребят. Михаил Свито:

А много желающих? Сергей Дробышевский:

Желающих хватает. Сегодня у нас 30 воспитанников – мальчишек и девчонок. Условия у нас полностью бесплатные. Программа работы нашего клуба организована четыре дня в неделю – понедельник, вторник, среда, четверг. Ребята работают в таких направлениях, как плавание – посещение бассейна, чтобы не нагружать большим количеством предметов, ребятам не стало скучно. Стрельба из пневматической винтовки, рукопашный бой, самооборона – это в первую очередь, строевая подготовка и работа на базе части с руководством.