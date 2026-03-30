В Минске до 31 марта ГАИ проводит профилактическую акцию

Предупредить ДТП с участием несовершеннолетних и напомнить взрослым об ответственности за безопасность детей на дороге. В Минске до 31 марта проходит профилактическая акция. Сотрудники Госавтоинспекции проводят дополнительные рейды и встречи с родителями и школьниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание – правилам проезда пешеходных переходов, движению в жилых и пешеходных зонах, а также перевозке детей в автомобилях.