В Минске до 31 марта ГАИ проводит профилактическую акцию

Предупредить ДТП с участием несовершеннолетних и напомнить взрослым об ответственности за безопасность детей на дороге. В Минске до 31 марта проходит профилактическая акция. Сотрудники Госавтоинспекции проводят дополнительные рейды и встречи с родителями и школьниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особое внимание – правилам проезда пешеходных переходов, движению в жилых и пешеходных зонах, а также перевозке детей в автомобилях.
Артем Нехай, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
30 и 31 марта перед началом занятий сотрудники столичной Госавтоинспекции и иных служб милиции общественной безопасности совместно с представителями БРСМ будут нести службу на участках улично-дорожной сети, наиболее подверженных риску совершения ДТП с участием юных пешеходов. Столичная Госавтоинспекция напоминает, что несовершеннолетние участники движения в силу своего возраста могут не осознавать опасности совершаемых ими действий. Следствие чего водителям необходимо проявлять повышенную осторожность.
Родителям рекомендуют регулярно напоминать школьникам основные правила дорожного движения, ведь их нарушение мажет стоить здоровья и жизни. Внимание взрослых – ключевой фактор безопасности.