Алиса из сказки – зумер! Белгосфилармония подготовила новый мюзикл к Году белорусской женщины

Ольга Бурлакова, ведущая: Необычное название, которое сразу говорит о том, что соединены два наших любимых произведения, две сказки. Как так произошло? Как родилась эта идея?

Белорусская государственная филармония представила премьеру мюзикла для детей и взрослых «Алиса offline и Аленький цветочек». Спектакль приурочен к Году белорусской женщины.

Дарья Витко, лектор-музыковед Белорусской государственной филармонии:

Изначально планировалась постановка классической сказки «Аленький цветочек» по сюжету Сергея Аксакова. Наш белорусский композитор Владимир Савчик сочинил музыку специально для этой постановки. Более того, он сделал подтекстовку для каждой из песен. И сказка ждала своего часа.

Примерно полгода назад мы с моим соавтором Галиной Сокольник открыли партитуру и решили, что сказке быть. Но в итоге от классического «Аленького цветочка» осталось только название и цветочек как образ любви, красоты, доброты и всего самого хорошего и светлого, что существует в нашем мире.