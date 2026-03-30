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Алиса из сказки – зумер! Белгосфилармония подготовила новый мюзикл к Году белорусской женщины

30 марта 2026 08:09
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Белорусская государственная филармония представила премьеру мюзикла для детей и взрослых «Алиса offline и Аленький цветочек». Спектакль приурочен к Году белорусской женщины. 

Подробнее о проекте рассказали гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дарья Витко, лектор-музыковед Белорусской государственной филармонии, автор сценария, и Ксения Малахвейчук, вокалистка Белорусской государственной филармонии, исполнительница главной роли. 

Ольга Бурлакова, ведущая:
Необычное название, которое сразу говорит о том, что соединены два наших любимых произведения, две сказки. Как так произошло? Как родилась эта идея? 

Алиса из сказки – зумер! Белгосфилармония подготовила новый мюзикл к Году белорусской женщины-2

Дарья Витко, лектор-музыковед Белорусской государственной филармонии:
Изначально планировалась постановка классической сказки «Аленький цветочек» по сюжету Сергея Аксакова. Наш белорусский композитор Владимир Савчик сочинил музыку специально для этой постановки. Более того, он сделал подтекстовку для каждой из песен. И сказка ждала своего часа. 

Примерно полгода назад мы с моим соавтором Галиной Сокольник открыли партитуру и решили, что сказке быть. Но в итоге от классического «Аленького цветочка» осталось только название и цветочек как образ любви, красоты, доброты и всего самого хорошего и светлого, что существует в нашем мире. 

Алиса из сказки – зумер! Белгосфилармония подготовила новый мюзикл к Году белорусской женщины-4

Ксений Малахвейчук, вокалистка Белорусской государственной филармонии:
Когда мы только стали читать сценарий, мы думали, что Алиса будет милая, спокойная, положительная героиня. Мы чувствовали, что что-то не то. Наверное, современным детям это будет немножко скучно. 

У меня сейчас сын находится в предпубертатном периоде, и я стала вставлять всякие фишечки, наблюдая за ним. И мы тогда решили, что Алиса будет зумером, зумерским подростком. 

Подробности смотрите в видео.

# Филармония # Интервью # Ольга Бурлакова # Александр Меженный # Юрий Царёв

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