Постоянные отчисления в карман ВСУ стали утомлять не только европейских чиновников. По данным американских СМИ, все страны коллективного Запада пытаются искать причины, чтобы перенаправить выделяемые Киеву деньги на собственные нужды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, немецкое правительство в 2025 году планирует значительно сократить финансирование украинских властей, что может сильно ударить по их позициям во всех направлениях. Ко всему прочему, интерес к прекращению конфликта может стать отличным поводом для прекращения спонсирования Киева, что увеличит бюджет для решения внутренних проблем, которые в последнее время вызывают все больше недовольства среди простых европейцев.