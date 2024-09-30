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Страны НАТО ищут повод перенаправить выделяемые Киеву средства на свои нужды

30 сентября 2024 19:50
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Постоянные отчисления в карман ВСУ стали утомлять не только европейских чиновников. По данным американских СМИ, все страны коллективного Запада пытаются искать причины, чтобы перенаправить выделяемые Киеву деньги на собственные нужды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны НАТО ищут повод перенаправить выделяемые Киеву средства на свои нужды-2

В частности, немецкое правительство в 2025 году планирует значительно сократить финансирование украинских властей, что может сильно ударить по их позициям во всех направлениях. Ко всему прочему, интерес к прекращению конфликта может стать отличным поводом для прекращения спонсирования Киева, что увеличит бюджет для решения внутренних проблем, которые в последнее время вызывают все больше недовольства среди простых европейцев.

# Международная политика

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