Кочанова о профилактике рецидивной преступности: это должна быть комплексная работа

Судимость – вовсе не приговор. Людям можно и нужно помочь социально адаптироваться, используя при этом индивидуальный подход. Вопрос рецидивной преступности стал одним из ключевых на заседании Новополоцкого горисполкома, участие в котором приняла председатель Совета Республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа в этом направлении проводится серьезная. К примеру, в Новополоцке правоохранители плотно контактируют с местными властями, центрами занятости и предприятиями. В частности, бронируются места для трудоустройства бывших осужденных. И в дальнейшем, уже в организации, за такими людьми закрепляют наставников, а также предлагают освоить новую профессию. Некоторые предприятия помогают в решении жилищного вопроса, предоставляя места в общежитии. Бывшие осужденные всегда могут рассчитывать на господдержку. Главное – желание человека вернуться к нормальному образу жизни.