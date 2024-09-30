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Кочанова о профилактике рецидивной преступности: это должна быть комплексная работа

30 сентября 2024 19:14
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Судимость – вовсе не приговор. Людям можно и нужно помочь социально адаптироваться, используя при этом индивидуальный подход. Вопрос рецидивной преступности стал одним из ключевых на заседании Новополоцкого горисполкома, участие в котором приняла председатель Совета Республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кочанова о профилактике рецидивной преступности: это должна быть комплексная работа-2

Работа в этом направлении проводится серьезная. К примеру, в Новополоцке правоохранители плотно контактируют с местными властями, центрами занятости и предприятиями. В частности, бронируются места для трудоустройства бывших осужденных. И в дальнейшем, уже в организации, за такими людьми закрепляют наставников, а также предлагают освоить новую профессию.

Некоторые предприятия помогают в решении жилищного вопроса, предоставляя места в общежитии. Бывшие осужденные всегда могут рассчитывать на господдержку. Главное – желание человека вернуться к нормальному образу жизни.

Кочанова о профилактике рецидивной преступности: это должна быть комплексная работа-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Эта работа должна быть абсолютно комплексная. Это не лежит в плоскости только правоохранителей или, например, Министерства труда и социальной защиты, значит, абсолютно нет. Когда все в комплексе будут заниматься этой проблемой, в том числе руководители предприятий, организаций, которым нужны сегодня кадры, конечно, результат будет. Нужен индивидуальный подход, и надо объяснять на данном этапе: что как можно жить, не работая сегодня. Человек должен для того, чтобы обеспечить свою семью и себя, ты должен работать, потому что у тебя должен быть источник дохода.

В целом по всем областям идет снижение показателя рецидивной преступности. В Новополоцке, к сожалению, наоборот наблюдается рост. Потому вопрос здесь взят на особый контроль. Уже в октябре местные власти встретятся с руководителями предприятий, где трудятся бывшие осужденные, чтобы сообща выработать новые формы работы с ними.

# Наталья Кочанова # Государственная политика

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