19 июня в Минске прошел бал для ветеранов Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. Трогательное торжество. Впервые сотни участников Великой Отечественной войны и пострадавших от ее последствий собрались в Минске на балу, приуроченном к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Накануне ветеранам бесплатно предложили парикмахерские и бытовые услуги: сделать прическу, почистить костюмы и мундиры смогли все желающие. 19 июня для гостей - танцы, музыка и поздравления, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На фронт Валентина Павловна попала в 17. Последний школьный звонок и сразу война. Это сегодня она собирается на бал: наряд, маникюр, прическа — такие милые женскому сердцу мелочи. В молодые годы ей было совсем не до танцев.

Валентина Чудаева, ветеран Великой Отечественной войны:

Мы не ходили в белых платьях, у нас не было балов. Почему такая взволнованная? Ночь не спала. В моих глазах моя вся моя юность, самое главное — я вижу Минск. Пустой, страшный. Когда танки прорвались, Минск был черный. Мы увидели Минск, увидели этих юношей, девушек, непокоренный этот белорусский народ.

Минское небо в рядах зенитчиков Валентина Чудаева освобождала, когда ей было всего 20. Это спустя годы она станет прототипом героини в известном фильме, затем спектакле. О ней напишут в книгах, ей посвятят баллады. Но самая большая награда — жизнь и возможность все эти 70 лет ходить под таким дорогим для нее минским небом.

За соседними столиками коллеги-ветераны. Кто-то из них также помнит пылающий Минск, тяжелые голодные годы, не вернувшихся друзей и победные бои за освобождение Беларуси.

Георгий Пашков, первый заместитель Московского городского Совета ветеранов:

Среди нас участники Великой Отечественной войны, которые освобождали Беларусь в годы Великой Отечественной войны. Это для нас честь.

Иван Кустов, ветеран Великой Отечественной войны:

С праздником всех жителей города Минска и Республики. С великим праздником 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.