Страх набрать вес, желание похудеть. Чем опасно расстройство пищевого поведения?

Расстройство пищевого поведения – напасть современного человека. Прием пищи становится проблемой, а причина тому – ряд синдромов. Почему развивается заболевание и как с ним бороться, попробуем разобраться.
Расстройство пищевого поведения – напасть современного человека. Прием пищи становится проблемой, а причина тому – ряд синдромов. Почему развивается заболевание и как с ним бороться, попробуем разобраться.
Ася Рудченко, психолог, психотерапевт:
Когда еда уже не становится чем-то таким незаметно помогающим в жизни, когда акцент на то, принимать пищу или нет, становится больным вопросом. То есть добавляются нездоровые моменты: отвергать еду, например. И самое главное, что еда начинает причинять вред здоровью. Вред внешнему виду.
Страх набрать вес, желание похудеть, культивирование худобы, потребность в контроле, избегание негативных эмоций и даже перфекционизм – все это может стать причиной расстройства пищевого поведения. Как следствие, появление разных видов РПП: анорексия, булимия и компульсивное переедание.
Ася Рудченко:
Анорексия – это одно из самых сложных в терапии. Человек не видит себя адекватно в зеркале, он не видит себя таким, как есть. Вес все меньше и меньше, индекс массы тела меньше 18 %. Компульсивное переедание – это прямо накидывание на еду, компульсиями такими, оно связано с сильным эмоциональным заеданием.
Еще одним видом проявления расстройства пищевого поведения является булимия – психическое заболевание, связанное с тем, что человек постоянно переедает, а после, испытывая чувство вины, избавляется от еды путем искусственной рвоты.
Ася Рудченко:
Посттравматические расстройства. Скорее всего, это тревожное расстройство. Человек не способен в каком-то возрасте быть и жить, где он есть, и поэтому он начинает заедать. Но основа РПП лежит в других заболеваниях, когда его лечат, то начинают с диагностики депрессивного компонента и тревожного расстройства. Делают большую диагностическую карту, делают удар именно на это. Это излечивается, чаще всего тревожные расстройства, депрессивные. Огромная часть по РПП пройдена.
Такое серьезное заболевание, которое затрагивает метаболический, соматический, психический и эмоциональный уровни, вылечить возможно, но делать это необходимо только со специалистами.
Ася Рудченко:
Если обращаться к специалистам, то нужно обязательно уточнять, есть у них отдельное обучение по лечению РПП. Потому что если будут подобраны неправильные специалисты, которые не специализируются на РПП, то это может нанести еще и вред. Первое, с чего начинается лечение РПП, – это еда по плану.
Расстройство пищевого поведения – это комплексное и очень сложное заболевание. Но при должном внимании и правильно выбранном лечении, РПП можно победить.