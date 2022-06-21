Страх набрать вес, желание похудеть. Чем опасно расстройство пищевого поведения?

Расстройство пищевого поведения – напасть современного человека. Прием пищи становится проблемой, а причина тому – ряд синдромов. Почему развивается заболевание и как с ним бороться, попробуем разобраться.

Ася Рудченко, психолог, психотерапевт: Когда еда уже не становится чем-то таким незаметно помогающим в жизни, когда акцент на то, принимать пищу или нет, становится больным вопросом. То есть добавляются нездоровые моменты: отвергать еду, например. И самое главное, что еда начинает причинять вред здоровью. Вред внешнему виду.

Страх набрать вес, желание похудеть, культивирование худобы, потребность в контроле, избегание негативных эмоций и даже перфекционизм – все это может стать причиной расстройства пищевого поведения. Как следствие, появление разных видов РПП: анорексия, булимия и компульсивное переедание.

Ася Рудченко:

Анорексия – это одно из самых сложных в терапии. Человек не видит себя адекватно в зеркале, он не видит себя таким, как есть. Вес все меньше и меньше, индекс массы тела меньше 18 %. Компульсивное переедание – это прямо накидывание на еду, компульсиями такими, оно связано с сильным эмоциональным заеданием.

Еще одним видом проявления расстройства пищевого поведения является булимия – психическое заболевание, связанное с тем, что человек постоянно переедает, а после, испытывая чувство вины, избавляется от еды путем искусственной рвоты.