Страда окончена, почему бы не петь: в Берестовицком районе отметили «Дожинки-2017»

Страда окончена, почему бы не петь! Сегодня тот день, когда Ян Шумило и Ярослав Толочко могут себе позволить надеть в поле нарядные рубашки, а не рабочую одежду комбайнеров. Две с небольшим недели они каждый день от рассвета до заката бороздили хлебную ниву. Молодежный экипаж в итоге намолотил свыше 1000 тонн зерна.

Новости Беларуси. Берестовицкий район первым в Гродненской области завершил уборочную кампанию. Событие знаковое, оттого и «Дожинки» справили с размахом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ян Толочко, помощник комбайнера КСУП «Воронецкого»: Каждый день смотрели сводки, ждали 1000 быстрее бы намолотить. Мне, как помощнику, впервые было на этом комбайне интересно.

Ян Шумило, старший комбайнер КСУП «Воронецкого»:

Вообще, уборочная эта для меня не первая. Пять лет я был помощником с отцом своим родным. В первый сезон старшим комбайнером еще чувствовал себя немножко неловко, но помогли.

И вот они, герои этой жатвы. Счастливые, с красными лентами и с колосьями в руках. Все хозяйства района приняли участие в театрализованном шествии. Каждое – в своем фирменном стиле.

Хлеборобам Берестовицкого района есть, чем гордится.

В закрома страны они отправили более 80 тысяч тонн зерна и с успехом выполнили требование Президента завершить уборочную до 20 августа.