Страда окончена, почему бы не петь: в Берестовицком районе отметили «Дожинки-2017»
Новости Беларуси. Берестовицкий район первым в Гродненской области завершил уборочную кампанию. Событие знаковое, оттого и «Дожинки» справили с размахом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздник начался с театрализованного шествия главных героев жатвы, а продолжился концертом звезд белорусской эстрады.
Страда окончена, почему бы не петь! Сегодня тот день, когда Ян Шумило и Ярослав Толочко могут себе позволить надеть в поле нарядные рубашки, а не рабочую одежду комбайнеров. Две с небольшим недели они каждый день от рассвета до заката бороздили хлебную ниву. Молодежный экипаж в итоге намолотил свыше 1000 тонн зерна.
Ян Толочко, помощник комбайнера КСУП «Воронецкого»:
Каждый день смотрели сводки, ждали 1000 быстрее бы намолотить. Мне, как помощнику, впервые было на этом комбайне интересно.
Ян Шумило, старший комбайнер КСУП «Воронецкого»:
Вообще, уборочная эта для меня не первая. Пять лет я был помощником с отцом своим родным. В первый сезон старшим комбайнером еще чувствовал себя немножко неловко, но помогли.
И вот они, герои этой жатвы. Счастливые, с красными лентами и с колосьями в руках. Все хозяйства района приняли участие в театрализованном шествии. Каждое – в своем фирменном стиле.
Хлеборобам Берестовицкого района есть, чем гордится.
В закрома страны они отправили более 80 тысяч тонн зерна и с успехом выполнили требование Президента завершить уборочную до 20 августа.
Антон Кулисевич, председатель Берестовицкого райисполкома:
Достойно выполнили это поручение, мы одни из первых закончили уборку. Считаю, получен достойный урожай: мы намолотили 23 % больше, чем в прошлом году.
Валовый сбор составил больше 80 тысяч тонн.
От награждения комбайнеров и трудовых династий до появления на сцене главного символа уборочной кампании – каравая. Вот он, результат усиленного труда хлеборобов района.
Глеб Лапицкий, начальник главного управления по культуре и общественной работе Федерации профсоюзов Беларуси:
Федерация профсоюзов Беларуси дарит им народно-патриотическую
акцию «Мы вместе», где не только герои жатвы, но и члены их семей, молодые специалисты будут тоже отмечены.
И какой праздник без веселых песен? Хлеборобов приехали поздравить звезды белорусской эстрады с республиканской акцией «Мы вместе».
В Гродненской области в ближайшие дни встречать дожинки планируют еще три района (там как раз дожинают последние гектары зерновых полей). Западный регион по-прежнему лидирует в стране по урожайности.
Галина Буро, СТВ:
Дожинки – это праздник нового урожая. Позади самая горячая пора, хлеб убрали. Небольшая передышка и снова в поля – впереди посев озимых, уборка кукурузы, свеклы и картофеля.