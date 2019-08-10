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«120 малышей на площадке». Чемпионат «Малыши, на старт!» прошёл в Молодечно

10 августа 2019 12:32
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Новости Беларуси. В Молодечно 10 августа прошли уникальные соревнования для самых маленьких атлетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«120 малышей на площадке». Чемпионат «Малыши, на старт!» прошёл в Молодечно-1

«120 малышей на площадке». Чемпионат «Малыши, на старт!» прошёл в Молодечно-3

Чемпионат «Малыши, на старт!» редакция «Комсомольской правды» организует уже в седьмой раз. Второй год подряд – на выезде. Соревнования проходят в двух возрастных категориях. Малыши от 6 до 12 месяцев дистанцию в 6,5 метров преодолевают ползком. И даже если ребенок уже умеет ходить – использовать этот полезный навык нельзя, иначе – штраф. А вот спортсмены постарше – от года до двух – такую же дистанцию пробегают.

«120 малышей на площадке». Чемпионат «Малыши, на старт!» прошёл в Молодечно-6

«120 малышей на площадке». Чемпионат «Малыши, на старт!» прошёл в Молодечно-8

Дарья Ильина, победитель соревнований:
Инициатива ползать была совершенно случайна, увидела об этом в интернете. Муж был долго против, а вот малыш начал готовиться и очень серьезно.

«120 малышей на площадке». Чемпионат «Малыши, на старт!» прошёл в Молодечно-11

Наталья Галезник, генеральный директор «БелКП-ПРЕСС»:
Для Молодечно это поистине праздник. В этом году количество участников удвоилось. Сейчас 120 малышей у нас на площадке находятся. Нам приятно видеть, что родители приезжают и в Минск на мероприятия, и сюда – мы их тоже здесь видим.

Каждый участник соревнований на финише получил подарок. Дополнительные призы – для тройки лучших из каждого забега. Ну а для абсолютных победителей в двух группах – велосипеды, предоставленные Президентским спортивным клубом.

«120 малышей на площадке». Чемпионат «Малыши, на старт!» прошёл в Молодечно-14

«120 малышей на площадке». Чемпионат «Малыши, на старт!» прошёл в Молодечно-16

«120 малышей на площадке». Чемпионат «Малыши, на старт!» прошёл в Молодечно-18

# Спортивный праздник # общество # Наталья Галезник # Фотофакт

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