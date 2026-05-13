Самые полезные гарниры – нутрициолог рассказала, что выбрать для здоровья

Наталья Зайцева, нутрициолог:

Какой гарнир лучше выбрать? Сегодня будем с вами разбираться. Без гарнира не обходится ни один день практически каждого человека, но гарнир может быть разным. Он может быть полезным, либо не очень, давать долгую энергию и насыщать вас в течение дня, либо наоборот – повышать уровень сахара в крови. На последнем месте в нашем списке картофель. Многие его боятся. Сейчас разберемся, стоит ли бояться картофеля? Все зависит на самом деле от того, как приготовлен картофель и какова его температура. Если картофель обжарен на вредных маслах, то, конечно же, он не будет полезен и будет являться быстрым углеводом, задирать ваш уровень сахара в крови. Но если он отварен либо запечен, и, внимание, он остывший, то он будет давать медленную энергию, он будет длительно вас насыщать, и вы долго не захотите есть.

Еще один вариант гарнира – это овес, но именно цельнозерновой, и ни в коем случае не вариант в хлопьях, которые являются быстрым углеводом. Именно цельнозерновой овес содержит ту самую клетчатку, в которой есть очень много пользы, но осторожнее тем, у кого есть воспалительное заболевание кишечника, потому что грубая клетчатка может раздражать его стенки.