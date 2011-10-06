Стив Джобс: «Смерть, наверное, самое лучше изобретение жизни»

Один из основателей и до последнего времени глава фирмы Apple Стив Джобс умер после многолетней борьбы с раком поджелудочной железы в среду 5 октября в возрасте 56 лет.

«Смерть, наверное, самое лучше изобретение жизни. Она очищает старое, чтобы освободить место для нового», — Стив Джобс, 2005 г.

Стивен Пол Джобс родился в Сан-Франциско 24 февраля 1955 года. Его родителями были тогда ещё неженатые студенты Джоан Шибле и уроженец Сирии Абдульфаттах Джандали. Биологические родители отказались от ребенка, и его усыновили Пол и Клара Джобс.

Во время учёбы в старших классах Джобс работал летом на заводе фирмы Hewlett Packard, где он и познакомился со Стивом Возняком. В 1976 году Джобс получил в местном компьютерном магазине заказ на приобретение 50 машин, которые собирал Возняк. Этот компьютер получил название Apple 1 — яблоко было любимым фруктом Джобса.

Деньги, заработанные на первом компьютере, были вложены в изготовление Apple II : эта машина, в отличие от многих других того времени, продавалась целиком. И включить ее можно было, не собирая после покупки самостоятельно. Проект стал невероятно успешным и дал старт эпохе персональных компьютеров.

В 1985 году, после временного ухода из компании Apple из-за конфликта в вопросах менеджмента, Джобс учредил компанию NeXT Computer, а годом позже купил у Джорджа Лукаса группу Graphics. Под новым названием Pixar компания занялась производством дорогостоящей аппаратуры для компьютерной анимации, которой стали пользоваться многие киностудии. В Apple Джобс вернулся 11 лет спустя.

Рак поджелудочной железы у Стива Джобса выявили в 2003 году. Однако, тогда он отверг предложение прооперироваться, положившись в тот момент на альтернативную медицину и на особую диету. Правда, уже в 2004 году он все же лег на операцию, но в это время о его болезни не знал никто, кроме нескольких сотрудников Apple.

В последние годы бросавшаяся в глаза худоба главы компании стала поводом для слухов о болезни. И в начале 2009 года было объявлено, что Джобс уходит от дел на полгода, чтобы справиться, как тогда было официально объявлено, с гормональным дисбалансом. Тогда же в апреле ему сделали операцию по пересадке печени, и врачи назвали перспективы пациента великолепными.

Но в январе 2011-го руководство Apple объявило, что Джобс уходит на неопределенное время по состоянию здоровья. Однако, даже после своего ухода, именно он проводил презентацию второго поколения планшетов iPad, а также встретился с Бараком Обамой, чтобы обсудить будущее высоких технологий. И все равно несколько раз в неделю появлялся в офисе в Калифорнии.

Всё это время Стив Джобс сохранял свою должность. И только 24 августа 2011 года он объявил, что покидает пост исполнительного директора Apple. После того, как стало известно, что Джобс уходит из компании, акции Apple упали на 7%. В своем письме об отставке в совет директоров он писал: «Я всегда говорил, если когда-либо придет день, когда я уже не смогу выполнять свои обязанности, как глава компании Apple, вы узнаете об этом от меня. К сожалению, этот день настал».

ctv.by