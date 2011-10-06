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Стив Джобс: «Смерть, наверное, самое лучше изобретение жизни»

06 октября 2011 08:14
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Один из основателей и до последнего времени глава фирмы Apple Стив Джобс умер после многолетней борьбы с раком поджелудочной железы в среду 5 октября в возрасте 56 лет.

«Смерть, наверное, самое лучше изобретение жизни. Она очищает старое, чтобы освободить место для нового», — Стив Джобс, 2005 г.

Стивен Пол Джобс родился в Сан-Франциско 24 февраля 1955 года. Его родителями были тогда ещё неженатые студенты Джоан Шибле и уроженец Сирии Абдульфаттах Джандали. Биологические родители отказались от ребенка, и его усыновили Пол и Клара Джобс.

Во время учёбы в старших классах Джобс работал летом на заводе фирмы Hewlett Packard, где он и познакомился со Стивом Возняком. В 1976 году Джобс получил в местном компьютерном магазине заказ на приобретение 50 машин, которые собирал Возняк. Этот компьютер получил название Apple 1 — яблоко было любимым фруктом Джобса.

Деньги, заработанные на первом компьютере, были вложены в изготовление Apple II : эта машина, в отличие от многих других того времени, продавалась целиком. И включить ее можно было, не собирая после покупки самостоятельно. Проект стал невероятно успешным и дал старт эпохе персональных компьютеров.

В 1985 году, после временного ухода из компании Apple из-за конфликта в вопросах менеджмента, Джобс учредил компанию NeXT Computer, а годом позже купил у Джорджа Лукаса группу Graphics. Под новым названием Pixar компания занялась производством дорогостоящей аппаратуры для компьютерной анимации, которой стали пользоваться многие киностудии. В Apple Джобс вернулся 11 лет спустя.

Рак поджелудочной железы у Стива Джобса выявили в 2003 году. Однако, тогда он отверг предложение прооперироваться, положившись в тот момент на альтернативную медицину и на особую диету. Правда, уже в 2004 году он все же лег на операцию, но в это время о его болезни не знал никто, кроме нескольких сотрудников Apple.

В последние годы бросавшаяся в глаза худоба главы компании стала поводом для слухов о болезни. И в начале 2009 года было объявлено, что Джобс уходит от дел на полгода, чтобы справиться, как тогда было официально объявлено, с гормональным дисбалансом. Тогда же в апреле ему сделали операцию по пересадке печени, и врачи назвали перспективы пациента великолепными.

Но в январе 2011-го руководство Apple объявило, что Джобс уходит на неопределенное время по состоянию здоровья. Однако, даже после своего ухода, именно он проводил презентацию второго поколения планшетов iPad, а также встретился с Бараком Обамой, чтобы обсудить будущее высоких технологий. И все равно несколько раз в неделю появлялся в офисе в Калифорнии.

Всё это время Стив Джобс сохранял свою должность. И только 24 августа 2011 года он объявил, что покидает пост исполнительного директора Apple. После того, как стало известно, что Джобс уходит из компании, акции Apple упали на 7%. В своем письме об отставке в совет директоров он писал: «Я всегда говорил, если когда-либо придет день, когда я уже не смогу выполнять свои обязанности, как глава компании Apple, вы узнаете об этом от меня. К сожалению, этот день настал».

ctv.by

Стив Джобс

Стив Джобс

Стив Джобс

Стив Джобс

Стив Джобс

Стив Джобс

Стив Джобс

Стив Джобс

Стив Джобс

Стив Джобс

Стив Джобс

Стив Джобс

Стив Джобс

Стив Джобс

Стив Джобс

Стив Джобс

# общество # Hi-Tech # Умер Стив Джобс # Фотофакт # Некролог

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