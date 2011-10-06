Новости по тегу #Умер Стив Джобс

К главному офису компании и магазинам Apple по всему миру приходят люди, чтобы почтить память Стива Джобса, умершего 5 октября.
Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев выразил свои соболезнования родным, близким и поклонникам сооснователя Apple Стива Джобса, скончавшегося 5 октября после продолжительной болезни.
Поклонники Apple предложили объявить 14 октября Днем Стива Джобса и открыли мемориальный сайт, посвященный сооснователю компании.
Президент США выразил соболезнования родным и близким основателя Apple.
Один из основателей и до последнего времени глава фирмы Apple Стив Джобс умер после многолетней борьбы с раком поджелудочной железы в среду 5 октября в возрасте 56 лет.
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