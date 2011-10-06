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Новости по тегу #Умер Стив Джобс

В память о Стиве Джобсе люди несут цветы и свечи к магазинам Apple
06 октября 2011 12:31

В память о Стиве Джобсе люди несут цветы и свечи к магазинам Apple

06 октября 2011 10:30

Медведев: Такие люди, как Стив Джобс, меняют наш мир

06 октября 2011 09:54

14 октября предлагается объявить днем Стива Джобса

06 октября 2011 09:37

Обама о смерти Джобса: «Стив был одним из величайших новаторов Америки»

06 октября 2011 08:14

Стив Джобс: «Смерть, наверное, самое лучше изобретение жизни»