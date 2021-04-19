«Стирку белья осуществляйте большими объёмами». Как можно экономить электроэнергию?

Показания за электричество зашкаливают, а деньги утекают как вода? Сэкономить на электроэнергии реально, достаточно придерживаться простых, но действенных правил.

Дина Варган, инспектор энергогазинспекции по надзору за электроустановками филиала Госэнергонадзора по г. Минску и Минской области:

По возможности для приготовления пищи старайтесь использовать скороварки, а для разогрева микроволновые печи. Они потребляют электроэнергии значительно меньше, чем электрические плиты и духовые шкафы.

Также поможет сэкономить электроэнергию в быту установка холодильников вдали от источников тепла таких, как электрическая плита, радиаторы отопления. Стирку белья осуществляйте большими объемами. Это поможет сэкономить не только электроэнергию, но и воду.

Самый простой способ сэкономить – заменить лампы накаливания на энергосберегающие. Последние тратят электричества почти на 90 % меньше своих дешевых конкурентов. Также светодиодным лампам нет равных в сроке службы, безопасности и освещении.

Леонид Полещук, заместитель директора Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации:

Придя в магазин, люди могут обратить внимание на такой логотип, как «А», «А+» – это энергоэффективность оборудования. Если вы берете холодильник с «А» двумя или тремя плюсами, вы получите годовое электропотребление не более 200-300 кВт в зависимости от объема холодильника. Если буквы «А» нет, то это будет потребление и 350, и 400, может и 500 кВт. И вы в течение года дополнительно несете эти расходы.

Для тех, кто любит электроприборы оставлять «без дела», просто включенными в розетки, от такой вредной привычки придется отказаться раз и навсегда. Это поможет не только сэкономить, но и продлить срок службы дорогой техники. И помните, слишком затянувшийся режим ожидания компьютеров, ноутбуков, сканеров и других устройств – тоже враг бережливых.

Леонид Полещук:

Сейчас у нас много предложений в стране, которые предлагают в ночное время потреблять электрическую энергию дешевле, чем днем и в выходные дни. Например, «умные» стиральные машины, которые можно запрограммировать на стирку с 22 часов до пяти утра, они сделают эту работу ночью. Посудомоечные машины экономят воду на 60 % и ночью смогут помыть посуду.

Чистота – друг экономных. Грязные окна и плафоны крадут свет в помещении. Пыль, скапливающаяся на них, уменьшает эффективность светильника на 10-30 %. Леонид Полещук:

Наши традиционные электрические плиты нагревают и надо их включать и выключать. Есть индукционные плиты. Когда посуда стоит на плите, она нагревается, если вы снимаете с плиты, она не нагревается. Посуда, которая идет к этим индукционным плитам, продается с очень толстым дном, где накапливается тепловая энергия. Как только закипела вода, можно сразу выключить плиту и оно само дойдет до того состояния, чтобы можно было потреблять в пищу.