Стихи о родном городе появились на общественном транспорте Бреста

Новости Беларуси. В Бресте общественный транспорт заговорил с пассажирами стихами. На автобусах и троллейбусах появились четверостишия о любимом городе и роли транспорта в жизни современного городского жителя. Акцию приурочили ко Дню автомобилиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежедневно в Бресте на маршруты выходит около двух сотен троллейбусов и автобусов. За месяц общественный транспорт перевозит более 3,5 миллиона пассажиров. Рифмованные строки на окнах призваны поднять настроение и создать положительный имидж. А тот пассажир, кто первым пришлет фото всех восьми надписей, получит ценный приз – обещают организаторы акции.

Это красиво выглядит очень. Я даже прочитала, когда заходила. На это обращаешь внимание. И как-то приятнее даже ездить в общественном транспорте.

Надежда Деткович, водитель т роллейбуса: Почитать стоило бы все-таки, если честно. Это облик нашего города – общественный транспорт. Многие не замечают, что транспорт обновляется. И инфраструктура у нас становится намного лучше с каждым годом.

В 2022 году общественный транспортный парк Бреста пополнился семью новыми троллейбусами и четырьмя автобусами. В городе уже используют первый электробус и автобус на газу.

Игорь Царук, директор предприятия «Брестский общественный транспорт»:

Автобус на газу, он в рамках эксплуатации позволяет экономить порядка 30 % в пересчете на топливо. Будущее за троллейбусами. Было анонсировано, если все сложится удачно, в этом году мы получим троллейбусы с автономным ходом, которые позволят еще улучшить ситуацию на предприятии. Автономный ход позволит троллейбусам замещать и автобусные маршруты.

29 октября в Бресте пройдет выставка «Транспорт прошлого и будущего», где представят отреставрированный автобус 80-х и современные электрокары. Локальный производитель покажет публике первый белорусский трехколесный электровелосипед.