Стэндап-комики. Умеют ли белорусы шутить?

Смех – это солнце. Оно прогоняет зиму с человеческого лица. Особенно сейчас, в подступающие холода, юмор способен согреть и зарядить душу чистой радостью. Бытует мнение, что белорусы шутники не самые лучшие. Однако наш сюжет убедит вас в обратном. Вот уже несколько лет в Беларуси активно развивается такое направление, как стендап. Андрей, Дмитрий и Сергей одни из основоложников разговорного юмористического жанра.

Если КВН постановочен и лаконичен, то в стендапе есть доля импровизации. Абсолютно невозможно предугадать, как сложится выступление. Единственный судья комика – зритель. В текст автор вкладывает душу, эмоции, размышления.

Классика стендапа - тёмные кулисы и сокровенно направленный свет софита, потому как это искусство индивидуальности. Как правило, беседа со зрителем ведётся о подмеченном и наболевшем. В своих выступлениях парни умело переходят от лёгкого к серьёзному. А это требует бОльшего таланта, чем представляется. Нередко, шутка служит проводником истины, которая в свою очередь, без помощи юмора не достигла бы цели.

Среди известных и заслуженных юмористов много белорусов. Это Вадим Галыгин, Андрей Скороход, Леонид Куприда перечислять можно долго. Важно понять одно: в нашей стране умеют шутить.

Белорусы на столько жизнерадостны, что даже унылая погода не помеха для их юмора.

Радуйтесь чаще и помните, морщинки должны обозначать лишь те места, где раньше были улыбки.