STEM-центр, бассейн, классы МЧС. Как выглядит новая школа в Каменной Горке

Новости Беларуси. В День знаний двери распахнула новая школа в микрорайоне Каменная Горка в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь первый звонок прозвучал для 260 школьников.

Всего школа рассчитана на 2 000 учащихся. Просторные классы, бассейн, тренажерный и спортивный залы, STEM-центр. В четырехэтажном здании для учебы созданы все условия. Здесь открыты классы с профильным изучением физики и математики, а также классы МЧС.

Кстати, спасатели провели с ребятами первый урок. Он прошел в игровой форме, с персонажами из мультфильмов. Работать в школе будет недавно сформированный состав педагогов. Среди них семь молодых специалистов.

– Я пришел в школу.

– А что здесь делают?

– Учатся.

– На какие оценки будешь учиться?

– На десятки, девятки и восьмерки.

– Долго готовилась вот к этому дню?

– Да, собирала портфель и рюкзак, пенал, карандаши, ручки, тетрадки.