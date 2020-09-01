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STEM-центр, бассейн, классы МЧС. Как выглядит новая школа в Каменной Горке

01 сентября 2020 13:48
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Новости Беларуси. В День знаний двери распахнула новая школа в микрорайоне Каменная Горка в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь первый звонок прозвучал для 260 школьников.

STEM-центр, бассейн, классы МЧС. Как выглядит новая школа в Каменной Горке-1

STEM-центр, бассейн, классы МЧС. Как выглядит новая школа в Каменной Горке-3

Всего школа рассчитана на 2 000 учащихся. Просторные классы, бассейн, тренажерный и спортивный залы, STEM-центр. В четырехэтажном здании для учебы созданы все условия. Здесь открыты классы с профильным изучением физики и математики, а также классы МЧС.

STEM-центр, бассейн, классы МЧС. Как выглядит новая школа в Каменной Горке-6

STEM-центр, бассейн, классы МЧС. Как выглядит новая школа в Каменной Горке-8

Кстати, спасатели провели с ребятами первый урок. Он прошел в игровой форме, с персонажами из мультфильмов. Работать в школе будет недавно сформированный состав педагогов. Среди них семь молодых специалистов.

STEM-центр, бассейн, классы МЧС. Как выглядит новая школа в Каменной Горке-11

– Я пришел в школу.
– А что здесь делают?
– Учатся.
– На какие оценки будешь учиться?
– На десятки, девятки и восьмерки.

STEM-центр, бассейн, классы МЧС. Как выглядит новая школа в Каменной Горке-14

– Долго готовилась вот к этому дню?
– Да, собирала портфель и рюкзак, пенал, карандаши, ручки, тетрадки.

STEM-центр, бассейн, классы МЧС. Как выглядит новая школа в Каменной Горке-17

Всего в Беларуси ко Дню знаний открыты четыре новые школы. В 83 проведен капитальный ремонт.

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

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