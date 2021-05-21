Стаж каждого поколения превышает вековой рубеж. Александр Турчин встретился с трудовыми династиями Минской области

Новости Беларуси. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин встретился с трудовыми династиями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Заслуженных людей пригласили в Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж».

В мероприятии, приуроченном к Году народного единства, приняли участие 13 семей из различных сфер деятельности: медицины, образования, сельского хозяйства, промышленности, силовых структур. Если исчислять хронологически, то общий трудовой стаж каждой династии превышает вековой рубеж. Связанные родственными узами, работники стараются не подвести честь фамилии. Отсюда трудолюбие, ответственность, старательность и добросовестность.

Ольга Райская, учитель средней школы № 14 Молодечно:

Моей династии более 850 лет. У меня в династии более 30 учителей, что мы знаем – подняли архивы семейные. Учителя разные все: и филологи, и математики, биологи, географы, физическая культура.

Николай Мурашко, машинист ОАО «Беларуськалий»

Работа интересная, объемная, мужская. Если честно, очень мужская. Мне нравится. С братом работаем в одной бригаде. Нашей династии 118 лет. Приятно, будем дальше трудиться.