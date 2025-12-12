Ставка не зашла! Задержан минчанин, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере

Он создавал в соцсетях образ успешного наставника, предлагал консультации по заработку на криптовалютах, спортивных ставках, игровых платформах и онлайн-казино. Все ради собственной наживы. В Брестской области задержан минчанин, обвиняемый в мошенничестве в крупном размере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Колтуневич, заместитель начальника УПК УВД Брестского облисполкома:

Сотрудниками управления по противодействию киберпреступности УВД Брестчины при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Рысь» задержан 27-летний житель Минска. С целью извлечения выгоды он вовлекал граждан в азартную деятельность, создавая ложное представление о возможной прибыли. Установлено более 10 пострадавших. Работа по установлению всех эпизодов преступной деятельности и выявлению иных потерпевших продолжается. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

