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Ставка не зашла! Задержан минчанин, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере

12 декабря 2025 09:53
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Он создавал в соцсетях образ успешного наставника, предлагал консультации по заработку на криптовалютах, спортивных ставках, игровых платформах и онлайн-казино. Все ради собственной наживы. В Брестской области задержан минчанин, обвиняемый в мошенничестве в крупном размере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ставка не зашла! Задержан минчанин, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере-2

Олег Колтуневич, заместитель начальника УПК УВД Брестского облисполкома:
Сотрудниками управления по противодействию киберпреступности УВД Брестчины при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Рысь» задержан 27-летний житель Минска. С целью извлечения выгоды он вовлекал граждан в азартную деятельность, создавая ложное представление о возможной прибыли. Установлено более 10 пострадавших. Работа по установлению всех эпизодов преступной деятельности и выявлению иных потерпевших продолжается. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.
 

Ставка не зашла! Задержан минчанин, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере-4

Правоохранители напоминают, что обещания «легкого и быстрого заработка» являются характерными для мошеннических схем. При поступлении подобных предложений важно вовремя сообщить об этом в милицию.

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