От цифровизации ферм до высокотехнологичной медицины. Делегаты ВНС – о приоритетах на пятилетку

Меньше недели до главного политического события года – Всебелорусского народного собрания. Готовится без преувеличения вся страна. В трудовых коллективах проходят десятки встреч. Делегаты ВНС доводят ключевые положения проекта программы социально-экономического развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Среди важнейших направлений – рост экономики и цифровая трансформация, ускорение технологического развития, укрепление демографической безопасности, здоровья нации, поддержка института семьи, улучшение жизни в регионах. Решения, которые будут принимать делегаты, определят вектор развития на ближайшие 5 лет, и имеют огромную ценность.

Валерия Федорова, главный специалист сельхозпредприятия «Агро-Кобринское», делегат VII Всебелорусского народного собрания: Как будущая мать могу сказать, что в нашей республике очень высокий уровень посвящается матерям, многодетным семьям. Важно, чтобы рождаемость превышала смертность, чтобы расширение происходило как в сельских местностях, так и в городах, так как специалистов на сегодня не хватает. Мы этот вопрос также прорабатываем. Для нас, как для специалистов в сельском хозяйстве, очень важно, чтобы было развитие села, также цифровизация ферм, что очень облегчает труд и помогает в работе.

Елена Шурхай, заведующая Высоковской городской больницей Каменецкой ЦРБ, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Я буду отстаивать интересы общедоступной медицины. Возможно, какие-то высокотехнологические моменты, когда требуется обследование, человек может себе позволить, но в основном это должна быть бесплатная медицина и доступность должна быть среди всех слоев населения.

После принятия программы социально-экономического развития на следующую пятилетку делегаты не завершат свою работу. Их задача – дойти до каждого человека, чтобы разъяснить все нюансы документа.