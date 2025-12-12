С 2026 года в Беларуси вырастут зарплаты у работников бюджетных организаций. Узнали, на сколько

Достойная оплата труда – один из ключевых ориентиров пятилетки качества, направленной на повышение благосостояния людей. Те, кто занят в бюджетной сфере, ежедневно обеспечивает привычный быт, безопасность и здоровье белорусов, должны получать справедливое вознаграждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 2026 года заработная плата работников бюджетных организаций вырастет более чем на 14 %. Это станет возможным благодаря увеличению базовой ставки, которая с нового года составит 297 рублей. Минимальная заработная плата также повысится – с 1 января она будет начинаться от 858 рублей. Такие шаги – часть планомерного процесса, учитывающего уровень инфляции и обеспечивающего устойчивый рост доходов населения.

Татьяна Лукьянчикова, заместитель начальника управления оплаты труда в бюджетной сфере Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

С учетом принятых мер номинальная начисленная заработная плата работников бюджетных организаций за январь-октябрь 2025 года увеличилась на 18,8 % и составила 2023 рубля. Реальная заработная плата возросла с темпом 111,4 %. При этом, темпы роста заработной платы работников бюджетных организаций превышают рост заработной платы работников по экономике в целом почти на 2 %.

Отраслевые министерства принимают меры по увеличению стимулирующих выплат для отдельных категорий специалистов — в образовании, здравоохранении, спорте и культуре. Повышение базовой ставки и минимальной заработной платы — системный шаг к укреплению экономики и социальной стабильности в Беларуси.