Родина поэтов и учёных, писателей. Рассказываем о знаменитых уроженцах Стародорожского района

Люди – главное богатство. И Стародорожскому краю есть кем гордится. Она родина поэтов и ученых, писателей.

Красивый, самобытный и неповторимый. В почти 150 километрах от Минска расположился город Старые Дороги, которому в этом году 500 лет. За это время населенный пункт не только сохранил свою уникальность, но и добился успехов в экономике, спорте, культуре и образовании. Какая история у Старых Дорог и какими достижениями гордятся горожане? Об этом и не только рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Ирина Гриб, председатель Стародорожского районного совета ветеранов:

В первую очередь для меня Старые Дороги славятся людьми – трудолюбивыми, щедрыми, добродушными, гостеприимными. Это те, которые защищали свою землю в годы Великой Отечественной войны, наши ветераны. К сожалению, среди живых остался только один в районе. А когда закончилась война, 2 902 ветерана вернулись с фронта.

Среди вернувшихся с фронта многие остались жить в родных краях. И их всех объединяло одно – любовь к своей родине.

Ирина Гриб:

Отличительная черта каждого – это любовь к своей родине, к своей земле. Они все были патриотами, для них это было святое – передать детям любовь к малой родине. Ветераны были постоянно в школе, в садике, на всех наших мероприятиях, они выступали и делились своими воспоминаниями. Они просили, чтобы мы не забывали, какой ценой досталось нам сегодняшнее мирное небо, чтобы мы это передавали из поколения в поколение.