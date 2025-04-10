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Белорусские хоккеисты помогли своим командам набрать очки в матчах НХЛ

10 апреля 2025 12:30
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Белорусские хоккеисты помогли своим командам набрать очки в матчах Национальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Шарангович забросил шайбу за «Калгари». Но справиться с «Анахаймом» канадцы не смогли и уступили в овертайме – 3:4. Белорусский форвард провел на льду 13 с половиной минут, нанес по воротам соперника 4 броска. А «Филадельфия» с нашим голкипером – Алексеем Колосовым, обыграла «Рейнджерс» – 8:5. Белорус отразил 24 броска, а на второй минуте справился с буллитом Мики Зибанежада. Колосов сыграл за «летчиков» впервые со 2 января.

# Хоккей

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