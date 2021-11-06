Стартовали дискуссионные площадки «Беларусь будущего». Здесь обсуждают конституционную реформу

Круглый стол в городской Ратуше собрал членов Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси и других молодежных активистов. Главная тема обсуждения – конституционная реформа. Молодежный парламент ставит перед собой ключевой задачей то, чтобы молодежь активно принимала участие в политическом процессе и вносила свои предложения по развитию государства.

Анастасия Реутская, лидер Молодежного общественного объединения «Движение вперед»:

У нас очень много мероприятий проходит в рамках проекта «Команда будущего», цель которого – обучение молодежи теоретическим и практическим навыкам в сфере лидерства и государственного управления. То есть это своего рода помощь нашему государству в подготовке и формировании управленческих кадров. И на сегодня очень важно, чтобы каждый молодой человек имел аналитический склад ума, а не клиповое мышление.