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Стартовали дискуссионные площадки «Беларусь будущего». Здесь обсуждают конституционную реформу

06 ноября 2021 14:55
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Новости Беларуси. 6 ноября дан старт дискуссионным площадкам «Беларусь будущего» в рамках обсуждения Конституции страны в молодежной среде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартовали дискуссионные площадки «Беларусь будущего». Здесь обсуждают конституционную реформу-1

Круглый стол в городской Ратуше собрал членов Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси и других молодежных активистов. Главная тема обсуждения – конституционная реформа. Молодежный парламент ставит перед собой ключевой задачей то, чтобы молодежь активно принимала участие в политическом процессе и вносила свои предложения по развитию государства.

Стартовали дискуссионные площадки «Беларусь будущего». Здесь обсуждают конституционную реформу-4

Анастасия Реутская, лидер Молодежного общественного объединения «Движение вперед»: 
У нас очень много мероприятий проходит в рамках проекта «Команда будущего», цель которого – обучение молодежи теоретическим и практическим навыкам в сфере лидерства и государственного управления. То есть это своего рода помощь нашему государству в подготовке и формировании управленческих кадров. И на сегодня очень важно, чтобы каждый молодой человек имел аналитический склад ума, а не клиповое мышление.

# Молодежь Беларуси # общество # Анастасия Реутская # Фотофакт

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