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Легализовать самовольно занятые участки можно до 2028 года

05 декабря 2024 17:18
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В Беларуси меняется законодательство по государственной регистрации недвижимости. У граждан теперь будет больше времени, чтобы оформить все документы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Легализовать самовольно занятые участки можно до 2028 года-2

Новшества отражены в законе, который 5 декабря подписал Александр Лукашенко. В нем закреплено и одно из самых ожидаемых решений – продление так называемой земельной амнистии. Легализовать самовольно занятые участки можно до 1 января 2028 года.

Новый документ комплексно и системно совершенствует отношения в сфере недвижимого имущества. Законом установлена обязательная госрегистрация объектов недвижимости, прав на них и сделок в течение полугода, а по документам, выданным ранее, – до 1 января 2031 года. 

Легализовать самовольно занятые участки можно до 2028 года-4

Получать свидетельства о госрегистрации белорусы смогут непосредственно у нотариуса. Это новшество существенно экономит время, затраченное на процедуру, так как исключается необходимость посещения госрегистратора. 

Документом определены и другие нововведения. Например, установлен экстерриториальный принцип регистрации – независимо от места нахождения имущества, а также обязательный досудебный порядок обжалования действий регистратора.

# Закон

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