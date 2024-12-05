Легализовать самовольно занятые участки можно до 2028 года

В Беларуси меняется законодательство по государственной регистрации недвижимости. У граждан теперь будет больше времени, чтобы оформить все документы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новшества отражены в законе, который 5 декабря подписал Александр Лукашенко. В нем закреплено и одно из самых ожидаемых решений – продление так называемой земельной амнистии. Легализовать самовольно занятые участки можно до 1 января 2028 года.

Новый документ комплексно и системно совершенствует отношения в сфере недвижимого имущества. Законом установлена обязательная госрегистрация объектов недвижимости, прав на них и сделок в течение полугода, а по документам, выданным ранее, – до 1 января 2031 года.