Строить карьеру смолоду. Второй форум молодых госслужащих стартовал в Минске

Начинать профессиональный рост смолоду – закладывать прочный фундамент для будущих достижений, в том числе на благо страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно таких ребят – будущих управленцев, целеустремленных и настроенных на развитие Беларуси, собрал Форум молодых государственных служащих. Что объединяет и привлекает участников?

Во-первых, это не просто скучное заседание, формат которого уже не всегда актуален, особенно для молодежи. Это золотой дуэт: теория и практика. А во-вторых, это возможность посетить крупные предприятия.