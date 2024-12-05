Строить карьеру смолоду. Второй форум молодых госслужащих стартовал в Минске
Начинать профессиональный рост смолоду – закладывать прочный фундамент для будущих достижений, в том числе на благо страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно таких ребят – будущих управленцев, целеустремленных и настроенных на развитие Беларуси, собрал Форум молодых государственных служащих. Что объединяет и привлекает участников?
Во-первых, это не просто скучное заседание, формат которого уже не всегда актуален, особенно для молодежи. Это золотой дуэт: теория и практика. А во-вторых, это возможность посетить крупные предприятия.
Полина Королева, политический обозреватель:
Молодежь традиционно самая активная часть общества, готовая учиться, спрашивать совета. Чтобы в будущем совершенствовать и развивать страну. В государственные структуры отбирают лучших, именно они принимают участие в форуме. Хотя есть и те, кто только знакомится со спецификой профессии.
Форум госслужащих проходит уже во второй раз. Мероприятие, как и участники, молодое, пока не обрело своих традиций. Что касается перспектив, их оценивают крайне высоко.
Владимир Кухарев, председатель Минского горисполкома:
На сегодняшнем форуме мы выработаем серьезные направления дальнейшей деятельности по вовлечению молодых людей, которые имеют желание, способности, талант, чтобы работать на государственной службе.
И работу будем проводить круглогодично: проведение других семинаров, встреч, приглашение в местные органы власти для похождения практики. Чтобы они знакомились с работой и понимали основные направления работы на госслужбе. Это будет давать результат.
Форум появился по инициативе самих молодых госслужащих. Поделиться своими подходами в работе в этом году захотели порядка 250 участников не только из Беларуси. Гости приехали из России (от Санкт-Петербурга до Уфы) и Азербайджана, города-побратима Минска – Баку.
Подробности в видеоматериале.