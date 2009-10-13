Старейшина майя отменил конец света

Один из старейшин майя, гватемалец Аполинарио Чили Пикстун уже устал подвергаться постоянным расспросам по поводу предполагаемого конца света в 2012 году.

«Я вернулся из Англии в прошлом году, и они там просто достали меня всей этой ерундой», - сказал он.

Майя считали время в циклах из 13 бактунов (13 раз по 144 000 дней). Известно, что текущий цикл или Эра Пятого Солнца, начался 11 августа 3114 до н. э., таким образом, он закончится в декабре 2012 года.

Энтузиасты обнаружили, что именно в это время произойдет ряд достаточно редких астрономических явлений, в том числе происходящих примерно раз в 25800 лет.

Как сообщает The Daily Telegraph, большинство археологов, астрономов и сами майя говорят, что единственное, что может ударить по Земле – это метеорит новой философии, популярной астрономии, интернет-слухов и ТВ-шоу, таких, например, как канал «История», демонстрирующий смесь «предсказаний» Нострадамуса и майя, и вопрошающий: «Действительно ли в 2012 году остановятся космические часы?».

Между тем, ситуация только усугубляется. В следующем месяце в Голливуде выходит фильм «2012», демонстрирующий нам всю панораму возможных землетрясений, метеоритных дождей, цунами и падения авианосцев на Белый дом.

Тем не менее, массовая истерия вокруг 2012 года имеет под собой определенные основания. Одним из них является, так называемый Монумент Шесть, найденный в 1960-е на юге Мексики во время дорожного строительства. Он представляет собой сильно разрушенную каменную стелу с остатками пророчества о предполагаемом конце света. Согласно этому пророчеству, 21 декабря 2012 года произойдет некое значительное событие с участием Болона Йокте (Bolon Yokte) – бога изменений, перемен, покровителя дат майянского Длинного Счета, присутствовашего при создании этого мира. Однако, эрозия и трещины в камне сделали конец надписи практически нечитаемым.

Гильермо Бернал, археолог Национального автономного университета Мексики, полагает, что в утерянной части пророчества содержится фраза: «Он сойдет с неба».

Однако господин Бернал отмечает также то, что существуют и другие предсказания, касающиеся времени, уходящего далеко за 2012 год – в том числе те, которые должны произойти примерно в 4772 году в пересчете на наше летоисчисление

Известно, что число тринадцать было священным для майя, и дата 21 декабря 2012 года означает всего лишь окончание значительного периода времени.

«Этот день – просто особенная годовщина создания мира», - утверждает Дэвид Стюарт, специалист по эпиграфике майя из университета Техаса в Остине. – «Майя никогда не говорили, что мир идет к концу, они никогда не сообщали, что случится что-то плохое, это всего лишь запись настолько значительного юбилея на памятнике», - добавляет он.