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Президент: я вообще сегодня о политике не думаю

07 ноября 2024 13:59
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Мастер-класс участникам чемпионата по колке дров среди журналистов преподнес Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко прокомментировал результаты выборов в США.

Как отметил глава государства, чемпионат по колке дров – возможность отвлечься от политики. Тем не менее именно сегодня начался сбор подписей поддержку потенциальных кандидатов в Президенты. 

Президент: я вообще сегодня о политике не думаю-2

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Другие кандидаты сейчас уже разворачиваются, мы за всем следим, из-за рубежа пытаются провоцировать. По почте, как-то еще документы пытаются прислать, и сюда даже не приехав. Что вы об этом думаете?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А я об этом даже не думаю. Пускай присылают, наверное, насмотрелись в Америке – в мусорке там полмиллиона нашли подписей. И не помогло, Дональд все равно выиграл. Поэтому я вообще сейчас, сегодня, о политике не думаю.

# Выборы в Беларуси # Александр Лукашенко # Григорий Азаренок

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