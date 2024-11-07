Президент: я вообще сегодня о политике не думаю

Как отметил глава государства, чемпионат по колке дров – возможность отвлечься от политики. Тем не менее именно сегодня начался сбор подписей поддержку потенциальных кандидатов в Президенты.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Другие кандидаты сейчас уже разворачиваются, мы за всем следим, из-за рубежа пытаются провоцировать. По почте, как-то еще документы пытаются прислать, и сюда даже не приехав. Что вы об этом думаете?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А я об этом даже не думаю. Пускай присылают, наверное, насмотрелись в Америке – в мусорке там полмиллиона нашли подписей. И не помогло, Дональд все равно выиграл. Поэтому я вообще сейчас, сегодня, о политике не думаю.