Стала спрашивать лекарство у зрителей: что случилось с Лолитой на концерте в Могилёве

Новости Беларуси. «55 лет, тот возраст, когда рок-н-ролл ушел безвозвратно». Как всегда, с юмором прокомментировала свое состояние российская певица Лолита Милявская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ей стало плохо во время концерта в Могилеве. На сцену артистка вышла, а вот завершить выступление не смогла. Медики констатировали гипертонический криз.

Во время выступления артистке резко стало плохо и потребовалась помощь врачей. Диагноз – гипертонический криз. К счастью, все обошлось, но зрителям пришлось понервничать за здоровье певицы.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Сольный концерт Лолиты вызвал в Могилёве немалый интерес. Трибуны Ледового дворца собрали полторы тысячи поклонников певицы. Но спеть все свои хиты российская поп-дива не смогла.

Это кадры как раз того самого концерта. Уже в начале выступления зрители замечают: артистка чувствует себя плохо. Обычно экспрессивная и эпатажная, на могилевской сцене Лолите приходится исполнять песни сидя на стуле.

Уже потом станет известно. Еще до начала концерта у певицы случился гипертонический криз – резко подскочило давление. Ей оказали скорую помощь врачи на месте. Однако с каждой песней Лолите становилось все хуже. После исполнения пяти песен директор певицы настоял на прекращении концерта. «От дальнейшей госпитализации пациентка отказалась» – врач о состоянии Лолиты Решение о прекращении концерта зрители восприняли с пониманием. Как нам сообщили организаторы, никто не стал требовать вернуть деньги за билеты.

Анжела Бенденкова, житель Могилёва:

Когда уже заметили, она сказала, что немного плоховато себя чувствует, просто была тревога. Не показывая своего состояния, стала исполнять свои песни. Потом ухудшение было, и она стала у зала спрашивать, может кто-то посоветует, что можно принять, какое лекарство.



Люди с пониманием отнеслись, никто из зала не уходил. И когда она даже ушла со сцены, все ожидали, что она примет какое-то лекарство, выйдет обратно. Поддерживали аплодисментами, стали исполнять ее песни.