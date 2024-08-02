Стадион «Гвардейский» после реконструкции открыли в Бресте

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

То, что мы смогли такой объект реконструировать и сегодня, в преддверии Дня десантника, подарить им, не используя бюджетных средств, а работая со спонсорами, еще раз говорит, что нам любая задача по плечу. Как говорится, собрались и сделали. И сегодня есть возможность присутствовать на этом шикарном комплексном спортивном объекте, где есть и игровые площадки, атлетические, трибуны на 1,5 тысячи человек, где можно проводить мероприятия любого масштаба.