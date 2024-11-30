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Гродненские предприятия собирают гуманитарную помощь для жителей Курской области

30 ноября 2024 07:32
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Гродненские предприятия собирают гуманитарную помощь для жителей Курской области. В сентябре в Россию отправился грузовик с молоком. Сейчас благотворительную акцию поддержали на предприятии по производству мясной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гродненские предприятия собирают гуманитарную помощь для жителей Курской области-2

Вкусную посылку удалось отправить благодаря фонду Алексея Талая и генеральному консульству России. Пострадавшим от боевых действий жителям Курской области передали более 4 тонн колбасы.

Гродненские предприятия собирают гуманитарную помощь для жителей Курской области-4

Олег Иванов, директор предприятия по производству мясной продукции:
Мы верим, что все станет на свои места, все получится, и наш небольшой вклад тоже для жителей Курской области поможет.

Гродненские предприятия собирают гуманитарную помощь для жителей Курской области-6

Феодосий Владышевский, генеральный консул России в Гродно:
Мы очень признательны нашим белорусским партнерам, которые действуют в духе братского народа, и мы очень ценим эти действия. Потому что Российская Федерация сейчас находится в ситуации, когда любая помощь от наших партнеров полезна.

Желание принять участие в благотворительной акции высказывают и другие предприятия. Собирают гуманитарную помощь также жители Гродно. Это продукты, лекарства и средства гигиены.

# Беларусь-Россия

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