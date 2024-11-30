Гродненские предприятия собирают гуманитарную помощь для жителей Курской области. В сентябре в Россию отправился грузовик с молоком. Сейчас благотворительную акцию поддержали на предприятии по производству мясной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Иванов, директор предприятия по производству мясной продукции: Мы верим, что все станет на свои места, все получится, и наш небольшой вклад тоже для жителей Курской области поможет.

Феодосий Владышевский, генеральный консул России в Гродно:

Мы очень признательны нашим белорусским партнерам, которые действуют в духе братского народа, и мы очень ценим эти действия. Потому что Российская Федерация сейчас находится в ситуации, когда любая помощь от наших партнеров полезна.

Желание принять участие в благотворительной акции высказывают и другие предприятия. Собирают гуманитарную помощь также жители Гродно. Это продукты, лекарства и средства гигиены.