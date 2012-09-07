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День города в Минске 2012. Где познакомиться с 945-летней историей столицы в картинах?

07 сентября 2012 19:31
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Новости Минска.  С 6 по 20 сентября в стенах Республиканской Художественной галереи пройдет выставка посвященная 945-летию города Минска.

Рыгор Ситница, первый заместитель председателя Белорусского союза художников:
Выстава называецца «Ад Менска да Мiнска» i прысвечана яна роднаму гораду, якi меў у свой час розныя назвы.

На выставке будут представлены работы на историческую тематику и произведения, на которых перед нами предстанет современный образ столицы, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

С полной афишей мероприятий можно ознакомиться здесь.

# общество # Видеофакт # День города в Минске - 2014 # Елена Есина

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