Прямой эфир

Спустя 77 лет после гибели останки младшего сержанта белоруса Тимофея Морозова доставили на Родину

06 июня 2018 17:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Из бойни Уманского котла на Родину, спустя 77 лет. Украинские коллеги передали белорусским пограничникам останки младшего сержанта, уроженца деревни Судиловичи Дубровенского района Витебской области, Тимофея Морозова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спустя 77 лет после гибели останки младшего сержанта белоруса Тимофея Морозова доставили на Родину-1

Он погиб в боях за оборону Украины в самом начале Великой Отечественной войны, точное место погребения его было не известно. Останки нашли и идентифицировали украинские поисковики. Церемония передачи останков и личных вещей пограничника состоялась 6 июня на белорусско-украинской границе.

Спустя 77 лет после гибели останки младшего сержанта белоруса Тимофея Морозова доставили на Родину-4

Долгая дорога домой. Для одного из сотен тысяч сынов белорусской земли не вернувшихся с полей Второй мировой она заняла три четверти века.

Спустя 77 лет после гибели останки младшего сержанта белоруса Тимофея Морозова доставили на Родину-7

Александр Добриян, СТВ: 
Спустя 77 лет после гибели останки младшего сержанта 21 кавалерийского полка Западного пограничного округа белоруса Тимофея Морозова доставлены на Родину. Он погиб в тысяче километров от родного Поозерья в украинской глубинке, сражаясь с общим для двух народов врагом.

Спустя 77 лет после гибели останки младшего сержанта белоруса Тимофея Морозова доставили на Родину-10

Останки были найдены украинскими поисковиками в санитарном захоронении у села Подвысокое Кировоградской области. Летом 1941 года пограничники прикрывали отступление 6-ой и 12-ой советских армий. Тогда в Уманский котёл попали две сотни тысяч советских солдат, половина из них погибла, ещё 60 тысяч попали в немецкий плен. 

Спустя 77 лет после гибели останки младшего сержанта белоруса Тимофея Морозова доставили на Родину-13

Леонид Сидоренко, руководитель поискового отряда (Украина):
Очень многие погибли. Исследования документов позволили установить, что в одном санитарном погребении, в яме, воронке снаряда лежал и командир Морозова – лейтенант Филатов. По его медальону удалось прочитать его имя, он из России. Также украинец Кириченко.

Спустя 77 лет после гибели останки младшего сержанта белоруса Тимофея Морозова доставили на Родину-16

В той войне трём славянским народам была уготована одна судьба. Одно горе и одна победа на всех. Те герои, отдавшие жизни под Кировоградом, сквозь время напоминают нам об этом.

Спустя 77 лет после гибели останки младшего сержанта белоруса Тимофея Морозова доставили на Родину-19

Идентифицировать солдат помогли чудом сохранившиеся жетоны и личные вещи. Нехитрый солдатский скарб: ложка, мундштук, патроны – всё что было при себе у младшего сержанта Морозова сегодня уместилось на небольшом планшете.

Спустя 77 лет после гибели останки младшего сержанта белоруса Тимофея Морозова доставили на Родину-22

Владимир Моисеенко, заместитель председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь: 
Для нас это очень значимое мероприятие. Недавно мы отметили 100-летие образования пограничной службы Республики Беларусь. Мы вспоминали тех, кто погиб за нашу Родину, кто защищал нашу границу.

Спустя 77 лет после гибели останки младшего сержанта белоруса Тимофея Морозова доставили на Родину-25

Сергей Сердюк, директор Департамента администрации Госпогранслужбы Украины:
Мы прилагаем максимальные усилия для того, чтобы каждый военный погибший во время этой кровавой войны был похоронен на своей земле, где он народился. Украинская пограничная служба вместе с белорусскими коллегами плотно работает над всеми этими вопросами. Мы будем работать и дальше.

Спустя 77 лет после гибели останки младшего сержанта белоруса Тимофея Морозова доставили на Родину-28

Найти родственников Тимофея Морозова пока не удалось. Его родная деревня в годы войны была полностью уничтожена и возродилась только в послевоенное время.

Спустя 77 лет после гибели останки младшего сержанта белоруса Тимофея Морозова доставили на Родину-31

Останки пограничника будут погребены в деревне Тарасово Минской области на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы, где уже имеются воинские захоронения.

# Беларусь помнит # общество # Сергей Сердюк # Владимир Моисеенко # Леонид Сидоренко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В июне белорусы получат новые жировки: как они будут выглядеть?
06 июня 2018 17:06

В июне белорусы получат новые жировки: как они будут выглядеть?

«Каждая трасса – по 8 этапов». В Солигорске скоро откроются веревочный городок, скалодром и троллейный спуск
06 июня 2018 15:41

«Каждая трасса – по 8 этапов». В Солигорске скоро откроются веревочный городок, скалодром и троллейный спуск

Доступная качественная медицина. Столбцовская Центральная районная больница стала первой по качеству обслуживания населения
06 июня 2018 15:20

Доступная качественная медицина. Столбцовская Центральная районная больница стала первой по качеству обслуживания населения