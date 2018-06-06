Спустя 77 лет после гибели останки младшего сержанта белоруса Тимофея Морозова доставили на Родину

Новости Беларуси. Из бойни Уманского котла на Родину, спустя 77 лет. Украинские коллеги передали белорусским пограничникам останки младшего сержанта, уроженца деревни Судиловичи Дубровенского района Витебской области, Тимофея Морозова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он погиб в боях за оборону Украины в самом начале Великой Отечественной войны, точное место погребения его было не известно. Останки нашли и идентифицировали украинские поисковики. Церемония передачи останков и личных вещей пограничника состоялась 6 июня на белорусско-украинской границе.

Долгая дорога домой. Для одного из сотен тысяч сынов белорусской земли не вернувшихся с полей Второй мировой она заняла три четверти века.

Александр Добриян, СТВ:

Спустя 77 лет после гибели останки младшего сержанта 21 кавалерийского полка Западного пограничного округа белоруса Тимофея Морозова доставлены на Родину. Он погиб в тысяче километров от родного Поозерья в украинской глубинке, сражаясь с общим для двух народов врагом.

Останки были найдены украинскими поисковиками в санитарном захоронении у села Подвысокое Кировоградской области. Летом 1941 года пограничники прикрывали отступление 6-ой и 12-ой советских армий. Тогда в Уманский котёл попали две сотни тысяч советских солдат, половина из них погибла, ещё 60 тысяч попали в немецкий плен.

Леонид Сидоренко, руководитель поискового отряда (Украина):

Очень многие погибли. Исследования документов позволили установить, что в одном санитарном погребении, в яме, воронке снаряда лежал и командир Морозова – лейтенант Филатов. По его медальону удалось прочитать его имя, он из России. Также украинец Кириченко.

В той войне трём славянским народам была уготована одна судьба. Одно горе и одна победа на всех. Те герои, отдавшие жизни под Кировоградом, сквозь время напоминают нам об этом.

Идентифицировать солдат помогли чудом сохранившиеся жетоны и личные вещи. Нехитрый солдатский скарб: ложка, мундштук, патроны – всё что было при себе у младшего сержанта Морозова сегодня уместилось на небольшом планшете.

Владимир Моисеенко, заместитель председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Для нас это очень значимое мероприятие. Недавно мы отметили 100-летие образования пограничной службы Республики Беларусь. Мы вспоминали тех, кто погиб за нашу Родину, кто защищал нашу границу.

Сергей Сердюк, директор Департамента администрации Госпогранслужбы Украины:

Мы прилагаем максимальные усилия для того, чтобы каждый военный погибший во время этой кровавой войны был похоронен на своей земле, где он народился. Украинская пограничная служба вместе с белорусскими коллегами плотно работает над всеми этими вопросами. Мы будем работать и дальше.

Найти родственников Тимофея Морозова пока не удалось. Его родная деревня в годы войны была полностью уничтожена и возродилась только в послевоенное время.