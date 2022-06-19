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«В ваших умелых и надёжных руках важнейший ресурс страны». Президент поздравил медработников с профессиональным праздником

19 июня 2022 07:45
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Новости Беларуси. 19 июня поздравления принимают работники здравоохранения. Теплые слова в честь их профессионального праздника адресовал и Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В ваших умелых и надёжных руках важнейший ресурс страны». Президент поздравил медработников с профессиональным праздником-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В ваших умелых и надежных руках важнейший ресурс страны – здоровье и жизнь каждого человека. Эту трудную, ответственную и очень нужную профессию выбирают лишь те, кто обладает безграничным гуманизмом и желанием помогать. Благодарю за ежедневную кропотливую работу врачей-практиков, ученых, специалистов санитарно-эпидемиологической службы и лабораторной диагностики, провизоров и фармацевтов, фельдшеров и медсестер, представителей младшего медицинского персонала – всех, кто остается верным долгу, искренне и самоотверженно служит людям и Беларуси. Убежден, и в дальнейшем, сохраняя традиции и преемственность, вы будете повышать уровень и эффективность отечественного здравоохранения.

# Медицина # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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