«В ваших умелых и надёжных руках важнейший ресурс страны». Президент поздравил медработников с профессиональным праздником

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В ваших умелых и надежных руках важнейший ресурс страны – здоровье и жизнь каждого человека. Эту трудную, ответственную и очень нужную профессию выбирают лишь те, кто обладает безграничным гуманизмом и желанием помогать. Благодарю за ежедневную кропотливую работу врачей-практиков, ученых, специалистов санитарно-эпидемиологической службы и лабораторной диагностики, провизоров и фармацевтов, фельдшеров и медсестер, представителей младшего медицинского персонала – всех, кто остается верным долгу, искренне и самоотверженно служит людям и Беларуси. Убежден, и в дальнейшем, сохраняя традиции и преемственность, вы будете повышать уровень и эффективность отечественного здравоохранения.