В какой день гроза – плохой знак? Народные приметы на июнь
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 20 июня православная церковь отмечает память мученика Феодота Анкирского, рассказали в программе «Плюс-минус». В этот день подмечали приметы: святой Федот тепло дает – рожь в золото ведет. Если погода стоит теплая и ясная, то зерно уродится крупным, если же день выдался дождливым, на хороший урожай можно было не надеяться.
21 июня – Федор Колодезник. В этот день нередко случались грозы: Феодор Стратилат грозами богат. Это не было хорошей приметой: гром и молнии на Федора предвещали худую уборку сена, а очень громкие раскаты грома свидетельствовали, что ненастье продлится долго.
22 июня православная церковь чествует преподобного Кирилла Белоезерского. В день святого Кирилла, как считали на Руси, лето вступало в свой расцвет – наступал самый длинный день в году. В этот день можно было высаживать позднюю рассаду. Начинала поспевать земляника.
23 июня – Знамения Тимофея. В народе святого Тимофея почитали, в частности, за то, что в его день случались разного рода знамения. Если в этот день по гумну вереницами бегали мыши, это обещало голодный год. В народе говорили: «Тимофеевские знамения грозой грозят», и счастливым называли то село, где ни одному человеку ничего не привиделось в этот день.
24 июня православная церковь отмечает память святого Варнавы. На Руси говорили: «На Варнаву не рви травы».
25 июня чествуют преподобного Петра Афонского. На Руси Петра прозвали Солнцеворотом: с его дня солнце укорачивает свой ход, дни становятся короче, а ночи – длиннее. «Солнцеворот вершит поворот», – говорили в народе и добавляли, что солнце поворачивается на зиму, а лето – на жару. И действительно, приближалась середина лета – самая жаркая пора.
Будет ясно, но не обойдется без дождей с грозами. Чем удивит погода белорусов на предстоящей неделе, читайте здесь.