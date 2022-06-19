В какой день гроза – плохой знак? Народные приметы на июнь

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 20 июня православная церковь отмечает память мученика Феодота Анкирского, рассказали в программе «Плюс-минус». В этот день подмечали приметы: святой Федот тепло дает – рожь в золото ведет. Если погода стоит теплая и ясная, то зерно уродится крупным, если же день выдался дождливым, на хороший урожай можно было не надеяться.

21 июня – Федор Колодезник. В этот день нередко случались грозы: Феодор Стратилат грозами богат. Это не было хорошей приметой: гром и молнии на Федора предвещали худую уборку сена, а очень громкие раскаты грома свидетельствовали, что ненастье продлится долго.