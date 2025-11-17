Беларусь провела реконструкцию пунктов пропуска «Берестовица» и «Брузги» в период простоя

Зеленый свет грузоперевозкам и пассажирскому потоку. В два часа ночи по минскому времени Польша открыла движение в пунктах пропуска «Бобровники» и «Кузница-Белостоцкая», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О своем решении сопредельная сторона еще 15 ноября официально уведомила Беларусь. Наша страна положительно оценила такое решение, ведь мы давно призывали Варшаву к восстановлению прежнего режима работы границы в интересах простых граждан и развития трансграничного сотрудничества. С вечера 16 ноября на белорусско-польской границе работала наша съемочная группа.