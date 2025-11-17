Беларусь провела реконструкцию пунктов пропуска «Берестовица» и «Брузги» в период простоя

Зеленый свет грузоперевозкам и пассажирскому потоку. В два часа ночи по минскому времени Польша открыла движение в пунктах пропуска «Бобровники» и «Кузница-Белостоцкая», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О своем решении сопредельная сторона еще 15 ноября официально уведомила Беларусь. Наша страна положительно оценила такое решение, ведь мы давно призывали Варшаву к восстановлению прежнего режима работы границы в интересах простых граждан и развития трансграничного сотрудничества. С вечера 16 ноября на белорусско-польской границе работала наша съемочная группа.
Как складывалась ситуация – в материале Галины Буро.
Белорусская сторона была полностью готова к открытию границы на этом участке – мы ее и не закрывали. При этом в период простоя наши службы времени зря не теряли – в пунктах пропуска «Берестовица» и «Брузги» провели реконструкцию.
«Бабушка не может сдержать эмоций» – поговорили с людьми на вновь открытых КПП на границе с Польшей.
Виктор Зубик, начальник главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Беларуси:
На выезд построили канальную систему для грузовиков, отдельно канал для автобусов, модули, в которых размещаются таможенники, пограничники модернизированы. Дополнительно построили зал для оформления пассажиров автобусов, весогабаритный комплекс. Ранее, что касается пункта пропуска «Брузги», также был усовершенствован. Из основного – увеличено количество полос для движения транспорта.
Польша и Беларусь обсудили функционирование вновь открытых пунктов пропуска – Бычковский.